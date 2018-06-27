大打網美牌 桃園邀日本3部落客走訪行銷

2018-06-27 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



日本網美帶你遊桃園！桃園市觀光旅遊局為爭取日本旅遊市場，今年以「桃園でみつける異国のNIPPON」為主題，結合「探尋日本記憶」概念，邀請日本3名知名部落客探訪桃園景點，尤其桃園保留不少日治時期建築，更能在此感受日本風情。

觀旅局長楊勝評表示，去年來台的日本觀光客有150萬人，據日媒報導指出，對日本人來說，台灣距離日本相當近、廉航便利發達，尤其桃園有許多景點融合日本色彩，包括桃園神社、大溪老街、拉拉山神木，是不少日本旅客來台必訪景點。

日籍部落客前原和裕表示，日前去拉拉山是第一次深度走訪，期間也發現許多景色和日本雷同，在異國中又帶點熟悉感，讓人感覺相當舒服，尤其拉拉山開放採果體驗，相當有趣；高顏值人氣網紅MISA、平山SAKI也提到，雖然一開始只知道桃園有國際機場，但在這次探訪行程，發現不少美食特色，包括阿美米干的破酥包，以及機場捷運魅力，希望透過IG分享桃園有趣景色。

楊勝評表示，此次推廣活動，跳脫以往傳統的推介會型態，以「日本人」觀點出發，讓體驗活動更加貼近日本人看法，此外也透過旅行社拜會、觀光產業公部門會談等交流，建立合作平台，帶起桃園觀光商機。對於日前媒體報導今年住房率下降，楊勝評回應，桃園沒有受到影響，未來也將會透過和民間旅宿業、旅遊業合作，持續提升桃園觀光產業能量。