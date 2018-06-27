兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56 中央社 台南27日電



57歲李姓男子是B型肝炎帶原者，被檢出肝臟中央有顆11公分的腫瘤，且已轉移至肝臟左葉，平均存活期只剩10多個月，幸好兒子捐出肝臟移植，讓李男重獲生機。

成大醫院移植外科醫師林毅志今天指出，李男未接受定期追蹤檢查，結果在一次健康檢查中被檢出肝臟中央有顆11公分的腫瘤，且已轉移到肝臟左葉，確診是肝癌中期。依臨床案例統計，肝癌中期平均存活期只有10多個月，5年存活率僅約2成。

醫師考量腫瘤分布和肝功能，排除手術切除的可能性，李男最後接受肝動脈化學栓塞術，成功縮小腫瘤，達到可進行肝臟移植的標準，即將步入婚姻的兒子也願意捐贈肝臟；李男肝臟移植手術十分成功，也能續享天倫之樂。

林毅志表示，肝癌好發於有病理變化的肝臟，慢性肝炎及肝硬化患者是發生肝癌的危險族群；肝臟已有病理變化的病人，可接受積極手術切除的不多，即使接受治療，已有慢性肝炎或肝硬化的剩餘肝臟，仍是發生肝癌的危險環境。

因此，治療肝癌的策略雖很多，但復發機率也很高，手術切除後的病人5年復發率高達5成至7成，更不用說治療成效較差的病患。

林毅志說，近年來，移植醫學已累積很多經驗，確立可移植肝癌患者的腫瘤期別標準，讓移植肝臟作為治療肝癌的策略之一，成效也經由實證醫學的證實。