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歇會兒！逛百貨放慢腳步 讓我們看展去

2018-06-27 13:27聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

高中女生的黑色幽默 CROTER洪添賢-你有聽到我心裡的mur mur。 新光三...
高中女生的黑色幽默 CROTER洪添賢-你有聽到我心裡的mur mur。 新光三越／提供
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繁忙的現代人，偶爾想放慢腳步、喘口氣、沉澱一下心情，逛進百貨公司裡「看展覽」，是不錯的選擇呢！

董陽孜《金玉良言》32幅歷年金句

文字藝術家董陽孜2016年《子曰》大受好評，2018年最新作品展《金玉良言》即日起至7月1日在誠品信義店登場。淬煉傳承千年的漢字藝術精華，董陽孜使用金色及素白的宣紙重新構圖，書寫「作新民」、「放心」、「獨樂」等32幅歷年金句，其中更有四幅全長276公分的大幅作品，氣勢磅礡且寓意深遠。

文字藝術家董陽孜2018作品展《金玉良言》在誠品信義店登場！淬煉傳承千年的漢字藝...
文字藝術家董陽孜2018作品展《金玉良言》在誠品信義店登場！淬煉傳承千年的漢字藝術精華，董陽孜使用金色及素白的宣紙重新構圖，書寫「作新民」、「放心」、「獨樂」等32幅歷年金句。 誠品／提供
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值得一提的是，這次特別揀擇的32幅歷年書寫金句，曾幫助董陽孜度過人生低谷，也反映了生命態度。「獨樂」是董陽孜鍾愛的文字，雖連年書寫，但每次的構圖風格皆隨著心境而不同，此次不但用金箔點綴，以往總是特別大的「獨」字也縮得精巧。董陽孜說：「自己縮小了，收穫反而是大的。」心境從獨樂樂到眾樂樂，於是寫了「三人行必有我師」。董陽孜說，即便這在數位時代中似乎已不合時宜，但喜歡與朋友相聚的她，往往從天南地北的聊天裡激發靈感，因而把「必」放得特別大。「不論是文字線條的比例位置、濃淡粗細，都是有意義的。」

董陽孜也期能透過這32幅金句的展出，帶給社會安定向上的力量，例如使用金色宣紙書寫的大幅作品之一「作新民」，意在激勵人們棄舊圖新。董陽孜也經常擇字而寫，少寫長文。董陽孜說，「我擇字而寫，一來是文字線條比長篇文章能表現藝術性，二來是我只寫對自身有深刻感觸的文字。」而此次作品展，董陽孜也特別使用金色、素白宣紙書寫，如「玉」般素白的宣紙與華斐的「金」相互錯落，象徵了「金玉良言」。此外，金色宣紙因不吸墨所以格外不好寫，但墨跡乾了以後即便浸水仍不褪，猶如禁得起考驗的金石銘言。

日本東武集團斥資一億、以1：25比例精心製作而成的台北101模型，可目睹在大雪紛...
日本東武集團斥資一億、以1：25比例精心製作而成的台北101模型，可目睹在大雪紛飛中的台北101。 台北101／提供
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國際攝影大賽得獎作品+《在日光看見台北101

第12屆台北101國際攝影大賽得獎作品，即起至7月13日於台北101辦公大樓一樓藝廊Gallery 101展出。除得獎作品外，攝影展也另外展出「在日光看見台北101」12幅攝影作品，東武世界廣場社長宮原弘親自赴台灣宣傳。這些攝影佳作均攝於日本日光東武世界廣場，園區內的台北101模型乃日本東武集團斥資一億、以1：25比例精心製作而成，其中最特別的體驗是能在冬季，親睹在大雪紛飛中的台北101，表現萬象101無限精采的樣貎。

今年獲金牌獎的「萬眾歸心」由吳壎文所拍攝，此作品點出旭日東昇的期待，並以動態畫面呈現群鳥氣勢昂揚的飛向台北101，勵志的隱喻不言可喻。由構圖觀之，鴿群點綴其間，雖繁不亂，畫面多元卻具統一感；布局方面，上藍色天空初亮、中橙色雲彩爭輝、下則以台北天際線坐實，台北101的出類拔萃，無論位置再謙遜，都是以王者之姿坐擁視覺的焦點。

第12屆台北101國際攝影大賽得獎作品金牌獎-吳壎文-萬眾歸心。 台北101／提...
第12屆台北101國際攝影大賽得獎作品金牌獎-吳壎文-萬眾歸心。 台北101／提供
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《這夏聽她說》她有畫要說

新光三越的「這夏聽她說-她有畫要說」也正在台北南西店一館舉行，今年以「她」為主題，可能是她的一段舞、一杯酒、一首歌、一口袋故事，為平凡的日常加入趣味、加入溫度，而這些在台灣發光發熱，不僅是躍上國際的藝術創作大師們，更邀集許多生活藝術領域裡非常具有溫度、故事的「她」一同來分享在生活日常中努力而來的美好生命故事。

展場特別規劃「視覺藝術」、「生活藝術舞台」展區，參展藝術家包含紙雕藝術家吳靜芳、插畫設計師Croter洪添賢、多媒體導演插畫家陳青琳、城市縮影紙雕藝術家成若涵、畫說台灣的插畫設計師日淳、紅眼眶女孩的溫柔畫家陳愛斯。

除了「畫」下的快樂感動，還有許多好聽、好玩、好動感的假日精彩，包含紅辮子的童話精靈許哲珮Peggy Hsu、愛探險的深海美人瑜-李霈瑜（大霈）、演繹幸福的紅鼻子醫生馬照琪、最風趣的音樂說書人施孟玟、等待花開尚水的依-三昧堂創意木偶團隊、穿梭在宇宙的體驗者小球（莊鵑瑛） 以及回家飛翔的Flamenco舞者薛喻鮮，等你/妳來聽她說說她心裡「畫」和那些心裡話。

畫說台灣的眼鏡女孩–日淳。 新光三越／提供
畫說台灣的眼鏡女孩–日淳。 新光三越／提供
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董陽孜台北101
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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