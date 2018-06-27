林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



停駛3個多月的阿里山森林鐵路今天復駛，經營權即將在下月1日從台鐵局移轉到林務局，員工對待遇權益保障仍有疑慮，林務局長林華慶今天到嘉義，與森鐵員工接連辦3場座談，首場會議一開場，氣氛有些火爆，林訴諸感性，「我們即將就是一家人，你們會和家人相互猜忌嗎？也許需要慢慢磨合、溝通，請大家相信我們的誠意」。

今天上午10點在嘉義林管處禮堂舉辦的第一場會議，王姓森鐵員工先發難「為何和員工座談，需要警察在場？」林華慶說，保七警察蒞場不是林務局要求的，林華慶隨即說「若現場有保七警察，麻煩先離場，現場有狀況我來負責」，保七警察離開會場，氣氛才轉為和緩。

林務局人事室謝科長以「森鐵處從業人員與林業及文資處從業人員權益對照表」，強調薪資待遇、獎金、其他福利措施及卜助都會比照台鐵，不但是沒有差別待遇的移轉，甚至更優於台鐵局，增加績效獎金等，績效好所有員工都能雨露均霑。交通補助費部分無法延續台鐵局發給通勤乘車證搭非對號列車，年終考核獎懲則比照台鐵局，考列甲、乙等皆可晉級及發給獎金。

森鐵員工持續保有乘車證一事，林華慶說，他曾和台鐵局鹿局長談過，能否有3年緩衝，由台鐵繼續提供，但並未談成。

有森鐵員工轟「森鐵是國寶級鐵路，員工卻是乞丐級待遇」，林華慶回應說，林務局是公務機關，一切照政府規章走，復駛後，森鐵榮耀要慢慢擦亮，績效上升後會為員工爭取更好福利待遇。

「想不到來到公務機關還會一直換老闆」森鐵北門站長發言時自我解嘲，他認為，幾度座談溝通後福利權益才有調整，「為什麼不第一次就弄好呢？有吵才有糖吃嗎？」

「拜託大家跟我們一起努力，福利待遇我們會繼續努力」林華慶多次對員工精神喊話、打氣，希望能與森鐵員工建立互信，化解歧見。

林華慶說，阿里山森鐵已營運百年，過去幾年，組織處在不穩定狀態，每年虧損1、2億，「森鐵絕對不能斷在我們手上」，經營權移轉也是契機，未來會透過郵輪式列車等新模式，提高績效，有信心讓森鐵發光發亮。