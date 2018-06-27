單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



騎單車環島可以帶來什麼？曬傷、曬黑、鐵腿，還是學習獨立自主、團隊合作，一個生命翻轉的機會？新竹縣的綠光種子教室，7位老師、15位來自弱勢家庭的學生，為了7月為期10天的環島旅行計畫，從4月開始進行路騎訓練，要讓體力精神達到最佳狀態。

綠光種子教室由新竹縣愛鄰社區關懷協會創辦，協會從去年開始舉辦第一次的單車環島計畫，獲得孩子以及家長不錯的回響，今年決定繼續執行。

新竹縣愛鄰社區關懷協會二重班主任王婉嫕表示，騎單車環島並沒有想像中的簡單，團隊騎車跟自己騎車很不一樣，光是要學會看懂指令就是一件大工程，左轉、右轉、停車都有不同的手勢，這些都是行前練習要學會的。

為了讓孩子在環島時有足夠的體能，從4月開始，每個周末老師都會帶著學生練習路騎，從一開始來回只能騎10公里，到現在已經能從竹北騎到桃園高鐵，來回70多公里的距離，甚至有孩子從不會騎車，而現在可以跟著團隊一起遠距離路騎。

「很累可是很好玩！」去年參加環島的小珮說，一路上非常辛苦，太陽很大，讓她印象很深的是在基隆時，有大約長1公里的上坡，幾乎大家都下來牽車用走的，「最後一天大家都哭了」，完成對自己來說很偉大的一個目標，流下感動的淚水。

「應該是團結，還有獨立吧」，小珮說出去環島的十天，衣服都要自己洗，東西也都要自己保管，王婉嫕則說，經過環島旅行，小朋友好像突然長大了，懂得做事情前先思考，而家長也反應，孩子回家後開始會幫忙做家事，這是意料之外的收穫。

王婉嫕說，環島時平均一天要騎100公里，從新竹香山出發，往鹿港前進，經過北門、屏東、台東、花蓮、宜蘭、淡水，最後回到香山，其中蘇花路段路況危險，因此會搭火車，剛好也讓大家可以短暫休息。