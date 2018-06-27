吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37 中央社 花蓮縣27日電



即將啟航的「洄瀾之心」台鐵普悠瑪專屬直達列車正積極進行彩繪作業，花蓮阿美族畫家優席夫的作品將呈現在火車廂上，屆時色彩濃艷的彩繪列車將馳騁北迴線。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐首開民間承租台鐵普悠瑪號先例，取名「洄瀾之心」的彩繪觀光列車，從6月30日起，每天上午8時57分由台北車站發車直達花蓮；下午5時30分花蓮車站發車直返台北，中間各站均不停靠，提供國內、外遊客往來花蓮旅遊更便捷的交通服務。

台北往返花蓮的交通，以火車運輸最便捷安全，但總是一票難求，尤其是最節省時間的普悠瑪號車票訂票最困難，以致影響旅客到花蓮旅遊意願。

陳義豐說，為挽救花蓮的觀光產業，聯合公會旗下155家合法旅館及旅行業者一起包裝花蓮旅遊行程，為花蓮觀光業開創新商機；每天包一列普悠瑪號列車往返花蓮，每列車座位數為372個。

車廂內聯合花蓮著名伴手禮名店提供試吃及採購服務，可以選擇到店取貨或返程車上領取等方式，另結合永豐銀行的行動支付作業，提供遊客便利的採購及多元支付服務。返程時更有以當令食材製作在地特色便當訂購服務，落實產地到餐桌的食農教育理念。

此外，「洄瀾之心」將以出身花蓮的阿美族畫家優席夫的畫作為彩繪主題，除了彰顯支持台灣原住民文化藝術外，更是台灣軌道運輸史上第一次以本土藝術家作品彩繪，將引起鐵道迷們的關注。

洄瀾之心提供車票、酒店及旅遊的完整套裝服務，遊客必須透過國內各大旅行社、花蓮各大飯店或合法民宿購買住宿加車票的套餐服務，無法在台鐵購票網站單獨購票。