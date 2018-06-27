親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

啊！車禍了！移車不移車 牢記5字訣

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37中央社 花蓮縣27日電

即將啟航的「洄瀾之心」台鐵普悠瑪專屬直達列車正積極進行彩繪作業，花蓮阿美族畫家優席夫的作品將呈現在火車廂上，屆時色彩濃艷的彩繪列車將馳騁北迴線。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐首開民間承租台鐵普悠瑪號先例，取名「洄瀾之心」的彩繪觀光列車，從6月30日起，每天上午8時57分由台北車站發車直達花蓮；下午5時30分花蓮車站發車直返台北，中間各站均不停靠，提供國內、外遊客往來花蓮旅遊更便捷的交通服務。

台北往返花蓮的交通，以火車運輸最便捷安全，但總是一票難求，尤其是最節省時間的普悠瑪號車票訂票最困難，以致影響旅客到花蓮旅遊意願。

陳義豐說，為挽救花蓮的觀光產業，聯合公會旗下155家合法旅館及旅行業者一起包裝花蓮旅遊行程，為花蓮觀光業開創新商機；每天包一列普悠瑪號列車往返花蓮，每列車座位數為372個。

車廂內聯合花蓮著名伴手禮名店提供試吃及採購服務，可以選擇到店取貨或返程車上領取等方式，另結合永豐銀行的行動支付作業，提供遊客便利的採購及多元支付服務。返程時更有以當令食材製作在地特色便當訂購服務，落實產地到餐桌的食農教育理念。

此外，「洄瀾之心」將以出身花蓮的阿美族畫家優席夫的畫作為彩繪主題，除了彰顯支持台灣原住民文化藝術外，更是台灣軌道運輸史上第一次以本土藝術家作品彩繪，將引起鐵道迷們的關注。

洄瀾之心提供車票、酒店及旅遊的完整套裝服務，遊客必須透過國內各大旅行社、花蓮各大飯店或合法民宿購買住宿加車票的套餐服務，無法在台鐵購票網站單獨購票。

普悠瑪號彩繪列車台鐵
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再虐新肝

2018-06-27 09:33

生酮飲食吃油不吃醣速瘦？小心傷身復胖

2018-06-27 09:30

天氣晴朗炎熱 台北市高溫資訊亮橙燈

2018-06-27 09:16

午後臭氧濃度高 北部橘警

2018-06-27 05:12

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

廢棄物處理廠 桃園深度查核

2018-06-27 00:01

預防保健變革／成人健檢 擬下修年齡限制

2018-06-26 23:55

「台大醫院調查接錯管」醫改會：球員兼裁判

2018-06-26 23:48

保密防跌抗骨鬆／身高老倒縮 彩虹食譜抗氧化

2018-06-26 23:43

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

機器手臂手術止鼾 趕跑睡眠呼吸中止症

2018-06-26 23:33

骨鬆論壇／骨鬆篩檢有幾種？請看專家介紹

2018-06-26 23:27

骨鬆論壇／骨密度檢查 擬列65歲以上健檢項目

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／年輕時增加骨密度10％ 可延緩骨鬆13年

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／骨折聯合照顧服務計畫 已有22家醫院推動

2018-06-26 23:26

伊科11型腸病毒 又奪嬰兒命

2018-06-26 23:14

療效與醫療費拔河 病人要的是什麼?

2018-06-26 23:12

彰基推「雙向轉診」 向排隊說掰掰

2018-06-26 22:38

吃米飯會變胖？控制熱量是重點

2018-06-26 22:37

生酮飲食月減10公斤 醫：復胖率高

2018-06-26 22:36

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

願景╱照顧者最重要的事 來聽專家怎麼說

2018-06-26 21:27

願景╱照顧分工喬不定 專家建議可以這樣做

2018-06-26 21:26
看更多

熱門文章

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

隋棠熱愛藍色「蕉」點 PRADA早秋女裝真促咪

2018-06-26 19:31

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top