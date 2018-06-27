高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



高鐵交通聯票購票更便利！自今（27）日中午12時起，高鐵交通聯票將於ibon網路平台開放購票，旅客於選擇交通路線時，即可同時完成高鐵車票訂位，程序更簡便。

另外，為配合高鐵交通聯票網路購票服務上線，7月2日（一）起，ibon實體機台將不再提供高鐵交通聯票的售票服務，欲購買高鐵交通聯票的旅客，請至ibon售票系統網站購買（高鐵交通聯票相關資訊可於高鐵公司企業網站或「ibon售票系統」網站查詢）。

台灣高鐵公司表示，今（27）日中午12時起，旅客購買高鐵交通聯票，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，訂單成立後2個小時內到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票，以優惠票價輕鬆「搭高鐵．遊台灣」。