影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



繼華航空服員前年以罷工爭取權利後，桃園市機師職業工會前日通過理監事決議，旗下華航、長榮分會將共同舉行罷工投票，工會今日正式對外宣告，罷工投票將從7月16日起至8月6日止，一旦通過投票過半門檻，工會取得合法罷工權，將發動一系列的罷工行動。

機師工會指出，工會會員曾多次向所屬的公司提出「保障飛安、改善過勞」訴求的勞資爭議調解，但最終都因資方態度強硬而宣告破局。工會常務理事陳祥麟說，機師長期超時、過勞的工作環境沒有獲得改善，經過多次調解，資方仍以管理職權為由不願意改善，才會走上罷工。

目前工會會員中，華航機師有800多位、長榮機師有超過500位，工會理事長李信燕說，公司指派說飛，我們是不能說不飛的，即便天氣再惡劣，還是得去，但我們認為這樣是不對的，為了守護空服員、旅客的飛行安全，才會透過工會和資方協商，但資方至今仍拒絕與工會進行任何實質勞資協商，工會向桃園市政府勞動局申請勞資爭議調解，其中，提出16項訴求經歷3場調解會，都無任何一項獲資方回應或共識，最後都以不成立告終。