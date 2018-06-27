親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

啊！車禍了！移車不移車 牢記5字訣

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山火車今年1、2月間發生4起出軌事故，3月12日起停駛3個多月，台鐵局針對路線、車輛全面檢修、維護，昨天試營運，今天復駛，第一班車上午9點從嘉義車站出發，不少遊客感到幸運和興奮，竟可搭上阿里山火車，還有70歲阿伯生平第一次搭阿里山火車，得知復駛，今早特地從台南官田趕來搭乘。

還有日本來的遊客，以及從瑞士來台環島旅遊3周的奧莉薇亞Olivia，她表示聽聞阿里山很美，友人也談到阿里山火車復駛，她將坐阿里山火車到奮起湖，再搭車到阿里山旅遊。她的朋友來台旅遊時，很可惜阿里山火車停駛，奧莉薇亞說她很幸運，也很高興搭上知名的阿里山火車。

不少台灣遊客都說聽到阿里山火車復駛，特地來搭乘，直說很幸運，還有遊客說「是不是停駛很多年了?」

阿里山火車多次因颱風等天災停駛，目前本線只從嘉義通車到阿里山鄉的十字路車站（經奮起湖），其間中斷的十字路到二萬坪之間，開鑿新隧道要環評，預估全線通車要延後2022年。而在阿里山森林遊樂區的阿里山火車支線（沼平、神木和祝山線）則是人氣最旺，也是唯一賺錢的路線。

阿里山火車的經營權將於7月1日起，由台鐵局移交回到林務局，部分員工不滿服務單位移轉後，權益受損，蘊釀抗爭，林務局今天再度召集員工舉辦說明會，有員工提到，政府一直表示重視阿里山火車和文化資產，不能只有口頭說說，更應該顧及員工，培養專業人才。

阿里山火車再度復駛，遊客都很興奮。記者謝恩得／攝影
阿里山火車再度復駛，遊客都很興奮。記者謝恩得／攝影
分享
遊客很幸運搭到阿里山火車，請警察先生幫忙拍照留念。記者謝恩得／攝影
遊客很幸運搭到阿里山火車，請警察先生幫忙拍照留念。記者謝恩得／攝影
分享
遊客們上車前忙著拍照留影。記者謝恩得／攝影
遊客們上車前忙著拍照留影。記者謝恩得／攝影
分享
阿里山火車停駛3個多月後，今天復駛，早上9點從嘉義車站開出第一班列車。記者謝恩得...
阿里山火車停駛3個多月後，今天復駛，早上9點從嘉義車站開出第一班列車。記者謝恩得／攝影
分享
台南官田來70歲的阿伯生平第一次坐阿里山火車。記者謝恩得／攝影
台南官田來70歲的阿伯生平第一次坐阿里山火車。記者謝恩得／攝影
分享

阿里山台鐵環島
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再虐新肝

2018-06-27 09:33

生酮飲食吃油不吃醣速瘦？小心傷身復胖

2018-06-27 09:30

天氣晴朗炎熱 台北市高溫資訊亮橙燈

2018-06-27 09:16

午後臭氧濃度高 北部橘警

2018-06-27 05:12

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

廢棄物處理廠 桃園深度查核

2018-06-27 00:01

預防保健變革／成人健檢 擬下修年齡限制

2018-06-26 23:55

「台大醫院調查接錯管」醫改會：球員兼裁判

2018-06-26 23:48

保密防跌抗骨鬆／身高老倒縮 彩虹食譜抗氧化

2018-06-26 23:43

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

機器手臂手術止鼾 趕跑睡眠呼吸中止症

2018-06-26 23:33

骨鬆論壇／骨鬆篩檢有幾種？請看專家介紹

2018-06-26 23:27

骨鬆論壇／骨密度檢查 擬列65歲以上健檢項目

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／年輕時增加骨密度10％ 可延緩骨鬆13年

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／骨折聯合照顧服務計畫 已有22家醫院推動

2018-06-26 23:26

伊科11型腸病毒 又奪嬰兒命

2018-06-26 23:14

療效與醫療費拔河 病人要的是什麼?

2018-06-26 23:12

彰基推「雙向轉診」 向排隊說掰掰

2018-06-26 22:38

吃米飯會變胖？控制熱量是重點

2018-06-26 22:37

生酮飲食月減10公斤 醫：復胖率高

2018-06-26 22:36

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

願景╱照顧者最重要的事 來聽專家怎麼說

2018-06-26 21:27

願景╱照顧分工喬不定 專家建議可以這樣做

2018-06-26 21:26
看更多

熱門文章

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

再聯名BAN.DO！星巴克話題新品 7月3日開賣

2018-06-26 16:16

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top