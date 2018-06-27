影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



阿里山火車今年1、2月間發生4起出軌事故，3月12日起停駛3個多月，台鐵局針對路線、車輛全面檢修、維護，昨天試營運，今天復駛，第一班車上午9點從嘉義車站出發，不少遊客感到幸運和興奮，竟可搭上阿里山火車，還有70歲阿伯生平第一次搭阿里山火車，得知復駛，今早特地從台南官田趕來搭乘。

還有日本來的遊客，以及從瑞士來台環島旅遊3周的奧莉薇亞Olivia，她表示聽聞阿里山很美，友人也談到阿里山火車復駛，她將坐阿里山火車到奮起湖，再搭車到阿里山旅遊。她的朋友來台旅遊時，很可惜阿里山火車停駛，奧莉薇亞說她很幸運，也很高興搭上知名的阿里山火車。

不少台灣遊客都說聽到阿里山火車復駛，特地來搭乘，直說很幸運，還有遊客說「是不是停駛很多年了?」

阿里山火車多次因颱風等天災停駛，目前本線只從嘉義通車到阿里山鄉的十字路車站（經奮起湖），其間中斷的十字路到二萬坪之間，開鑿新隧道要環評，預估全線通車要延後2022年。而在阿里山森林遊樂區的阿里山火車支線（沼平、神木和祝山線）則是人氣最旺，也是唯一賺錢的路線。