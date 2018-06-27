去年台灣醫院治理最黑暗！醫改會向監院檢舉衛福部

2018-06-27 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



長庚急診風暴迄今滿一年，但衛福部卻遲遲未結案，醫改會董事長劉淑瓊指出，過去一年多是台灣醫院治理最黑暗的一年，眾多財團法人醫院爆發弊端，但衛福部卻怠惰擺爛，虎頭蛇尾。

為此，醫改會上午日號召20多個代表基層醫護的勞團工會、病友社團及藥師等多個全聯會，30多名代表齊聚監察院陳情，檢舉衛福部對財團法人醫院弊端處理不力，希望監委深入調查政府是否違法失職。

劉淑瓊以長庚急診風暴為例，去年6月爆發後，引起醫界重怒反彈，衛福部7月17日成立長庚案調查小組，她受邀擔任其中委員，11月20日衛福部公布「長庚事件調查報告」，要求長庚必須在一個月內提送改善報告。

劉淑瓊說，衛福部看似積極處理此案，但收到長庚報告後，迄今已經七個月了，並未實地訪查，看看改善狀況，也沒有結案，她本身是委員，也不知道進度。

劉淑瓊認為，衛福部對於眾多財團法人醫院紛爭，態度消極，但衛福部明明握有尚方寶劍，可以依據醫療法第41條，視情節重大程度，予以糾正、限期整頓改善，甚至停止其全部或一部之門診或住院業務、或停業或廢止其許可。

劉淑瓊批評，在面臨財團法人醫院爭議時，衛福部總變得軟趴趴，本應展現督導職責，卻是事前「沒查到」、事發「沒下文」、事後「沒結案」，坐視醫院亂象，卻消極以對，監察院有必要介入調查。

對於執政黨，劉淑瓊也有話要說，行政院提出醫療法修法草案，有著醫師身分的行政院長賴清德也公開宣示支持修法，去年底差一點就可以在立院通過，沒想到，今年卻連臨時會也排不上去，「這根本就兩面手法」，民進黨應該站出來、講清楚。

與會團體代表呼籲，在立法院享有絕對席次優勢的民進黨，應在9月立院新會期三讀通過政院版醫療法修正案，如此一來，非主管的基層員工才能透過互相票選或由工會推舉，成為勞工董事，爭取權益，並設置薪酬委員會，撤除醫療財團法人改革的層層路障，讓陽光照進醫院治理的暗室。