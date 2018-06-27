美髮技藝出「師」 應屆考上全國唯一缺

2018-06-27 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「國中開始，我就立志要當老師！」23歲林育新從小喜歡美髮，國中起就到美髮院打工為客人洗頭，賺取「洗一顆頭30元」的微薄工資，但他卻為了「客人開心的笑容」樂此不疲；也因一位老師的啟蒙，讓他決定也成為老師，今年應屆參加全國教師甄試，就打敗資歷豐富的代課老師，一舉奪得全台唯一的名額，他很開心，希望未來能幫助更多學生。

「小時候是老師幫了我，現在我想幫助別人」林育新說，他小時候功課不好，因為注意力不集中的問題，自己無法靜靜坐著唸書，必須吃藥控制，當時小學二年級的導師林佑仲請父母讓他停藥，很有耐心地帶著他，讓他能好好學習，是他生命中的貴人。他體認到自己不適合念書，國中便選讀技藝班，開始接觸美髮，暑假就去美容院幫客人洗頭，曾經一個月只賺得1千元，但仍樂在其中，到高中時，他已經每個月可賺到2萬元。

國中時，林育新因為參加了崇德文教基金會雲林分會興群書院讀經班，陪著一個有學習障礙的孩子慢慢進步，從中獲得了與學習美髮時同等的成就感，讓他決定將這兩股熱誠結合，決定要當美容科老師。從那時開始，他在專業上努力，國中以第一名畢業；再從北斗家商美髮技術科畢業，順利甄試進入台南應用科大美容系，修了教育學分後再回到北斗家商實習，今年一月實習結束，他開始努力向夢想邁進，三月通過教師檢定，四月開始每天從早到晚念書，五月以幾乎滿分的成績通過教師甄試初試，六月再通過複試，一舉通過全國教師甄試，拿到第一名成績分發國立員林家商美容科，正式成為老師。