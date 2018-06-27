拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了
減重方式多元，有的人怕胖不吃澱粉、不吃米飯，也有的晚餐只吃燙青菜，結果還是胖。中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元說，很多人都誤以為「吃米飯會變胖」，米飯吃得少，晚上力行只吃一顆蘋果，或只吃燙青菜，結果因飲食計畫不符合自己需求，執行不到一周就破功，難達到減重效果。
醫師林文元認為，減重首要飲食均衡，找出一套不傷身，又適合自己可長可久的飲食計畫。經研究發現，無論是否米飯當主食減重，重點在於攝取的份量與熱量是否控制得宜，都能達到減重效果。反而是飲食結構偏重高油脂、加工過度精緻化碳水化合物，如甜甜圈、蛋糕，升糖指數非常高，容易造成餐後血糖飆升，才是肥胖源頭之一。
他指出，一名加入減重課程的吳姓學員，他以米飯為主食，透過12周課程導正飲食觀念，執行少吃高油脂食物、增加高纖蔬果、調整米飯食用量，並配合持續性運動，體重從108公斤減到低於90公斤，腰圍從114公分縮為95公分，減重效果明顯。
台中榮總營養室主任謝惠敏建議，減重重點在於飲食均衡、少吃多運動，少吃指的是低熱量飲食，以每天減250到500卡熱量為目標，像水果的攝取，一天以2個拳頭的量，飲食以蒸煮取代油炸並利用天然食材提味，少吃加工食品等，並搭配持續運動，加速新陳代謝，減重比較能夠持久、不復胖。
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