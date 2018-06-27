拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



減重方式多元，有的人怕胖不吃澱粉、不吃米飯，也有的晚餐只吃燙青菜，結果還是胖。中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元說，很多人都誤以為「吃米飯會變胖」，米飯吃得少，晚上力行只吃一顆蘋果，或只吃燙青菜，結果因飲食計畫不符合自己需求，執行不到一周就破功，難達到減重效果。

醫師林文元認為，減重首要飲食均衡，找出一套不傷身，又適合自己可長可久的飲食計畫。經研究發現，無論是否米飯當主食減重，重點在於攝取的份量與熱量是否控制得宜，都能達到減重效果。反而是飲食結構偏重高油脂、加工過度精緻化碳水化合物，如甜甜圈、蛋糕，升糖指數非常高，容易造成餐後血糖飆升，才是肥胖源頭之一。

他指出，一名加入減重課程的吳姓學員，他以米飯為主食，透過12周課程導正飲食觀念，執行少吃高油脂食物、增加高纖蔬果、調整米飯食用量，並配合持續性運動，體重從108公斤減到低於90公斤，腰圍從114公分縮為95公分，減重效果明顯。