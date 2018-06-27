生酮飲食吃油不吃醣速瘦？小心傷身復胖

2018-06-27 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總營養室主任謝惠敏建議，減重首重均衡飲食，掌握少吃多運動原則，瘦身比較能夠持久、不復胖。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市一名28歲電腦工程師身高180公分，因暴肥體重近百公斤，嚴控不吃碳水化合物的生酮飲食一個月，還自製高油脂的防彈咖啡來喝，瘦了10公斤，令親友羡慕不已，想要仿效。台中榮總營養室主任謝惠敏認為，生酮飲食易產生酮酸，速瘦但有健康風險，不適合長期執行，且復胖率高。

台中榮總營養室主任謝惠敏建議，減重首重均衡飲食，掌握少吃多運動原則，瘦身比較能夠持久、不復胖。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 謝惠敏說，生酮飲食法強調每天以高油脂、極低量碳水化合物的飲食法降低胰島素分泌，透過肝脂肪轉換成酮體取代葡萄糖，也快速減掉體內水份，減重效果明顯，但副作用也大，包括頭暈、頭痛、血糖低、抽筋及便秘，甚至脫水等，易產生酮酸傷身，且一旦回復正常飲食，復胖機率非常高。

工程師表示，前陣子因工作壓力大，沒時間運動，體重飆到近百公斤，雖然有節食，但都瘦不下來，他上網發現時下最夯的生酮飲食可以快速瘦身，他戒掉吃米飯、麵、麵包等碳水化合物，水果也只能吃一點點，朋友是營養師，也因此瘦了六公斤，他因此向朋友請益後，開始執行。

他指出，剛開始很辛苦，他每餐都要吃飯，要做很大調整，另外，水果也有限制，像葡萄最多吃3顆，他也都不碰，改成以肉類為主食，搭配蔬菜，還要喝很多水，他還自製以黑咖啡加椰子油、奶油的防彈咖啡當早餐，果真一個月減10公斤，感覺整個人變輕鬆，他持續吃生酮飲食。

中國醫藥大學附設醫院家庭醫學科主任林文元認為，應避免過於激烈傷身，要均衡飲食，搭配運動，持之以恆，才不會出現溜溜球效應，愈減愈胖。