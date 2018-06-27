全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50 聯合新聞網 綜合報導



祕魯無緣晉級，球迷場邊掩面失望。 美聯社 分享 facebook

世界盃足球賽正如火如荼的進行中，身邊越來越多人關注這場世界性的大比賽，但這些人當中有哪些是真正專業的人，又有誰只是愛跟風、愛看帥哥呢？一名大學生在論壇《嘰咕Park》上發文，將身邊看球的人分為五大類型，發現原來很多人都是跟風的人，有人搞笑留言「一直很喜歡看踢足球的男人」。

一名大學生在網上發文，他將身邊關注球賽的朋友們分為五大類，同時寫出他們的慣用語，首先是跟風的人，「四年才一次，大家都在說世足，我也要跟一波」，常用語有「那個是誰？」、「哪一隊是哪一隊？」、「越位是什麼？」、「為什麼他可以用手拿球？」。

第二類是看臉的人，規則、戰術對他們而言如浮雲，臉好看、身材好就願意支持，常用語有「哇～～好帥！」、「球快點傳給C羅啊！黑人不要一直拿球啦」。第三類是賭錢的人，他們眼中只有數字、賠率多寡、下注多少，常用語有「會不會踢球呀」、「我又輸了五千」、「這場賠率很高」。

第四類是專業的人，平常就有看球賽的習慣，對球員如數家珍，常用語有「有喔有喔要進囉」、「某某今天表現不好要換人吧」、「戰術要不要改呀」、「教練在幹嘛呀」。第五類則是不看球的人，周遭瘋世足他依然不為所動，常用語有「今晚要吃什麼？」、「我可以轉台了嗎？」、「睏了～晚安」。

幽默的五大類惹人發笑，根據投票結果顯示，雖然似乎大家都在瘋世足，卻是「不看球的人」一類奪冠，第二名則是「跟風的人」，可見其實大家大多只是享受歡騰的氣氛，並非專業看球者。

許多網友認同，留言「真的不太懂，只能跟風」、「買運彩看球賽更刺激」、「本來只是跟風，看幾屆以後略懂」，另外有網友抱怨「很多人知道我是女生看足球，就會被先入為主覺得是偽球迷，真的很煩」。