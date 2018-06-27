台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台北市昨天出現全台最高溫37度，中央氣象局持續對台北市等五縣市發出高溫資訊，其中台北市發布高溫橙色燈號，另對新北市、高雄市、屏東縣、花蓮縣發布黃燈，提醒外出活動的朋友應注意防曬，並多補充水分，以慎防熱傷害發生。

氣象局表示，今天仍較為悶熱，西半部及東北部高溫可達35度至36度，花、東高溫約33度；中午之前各地大多陽光普照，東南部地區及恆春半島偶有不定時局部短暫少量陣雨，午後西半部地區及其他山區因熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，午後若前往山區或近山區活動應攜帶雨具。

氣象局表示，周四至周六太平洋高壓勢力有稍減弱趨勢，風向由偏南轉為西南風，天氣不穩定度增高，加上南方雲系北移的影響水氣增多，南部及東南部地區有不定時短暫降雨，午後雷陣雨的範圍也將擴大，並有局部較大雨勢發生的機率，各地都須留意。