台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度
台北市昨天出現全台最高溫37度，中央氣象局持續對台北市等五縣市發出高溫資訊，其中台北市發布高溫橙色燈號，另對新北市、高雄市、屏東縣、花蓮縣發布黃燈，提醒外出活動的朋友應注意防曬，並多補充水分，以慎防熱傷害發生。
氣象局表示，今天仍較為悶熱，西半部及東北部高溫可達35度至36度，花、東高溫約33度；中午之前各地大多陽光普照，東南部地區及恆春半島偶有不定時局部短暫少量陣雨，午後西半部地區及其他山區因熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，午後若前往山區或近山區活動應攜帶雨具。
氣象局表示，周四至周六太平洋高壓勢力有稍減弱趨勢，風向由偏南轉為西南風，天氣不穩定度增高，加上南方雲系北移的影響水氣增多，南部及東南部地區有不定時短暫降雨，午後雷陣雨的範圍也將擴大，並有局部較大雨勢發生的機率，各地都須留意。
氣象局表示，下周日至下周二西南風稍減弱，但仍可能帶來一些水氣，南部地區偶有不定時降雨，尤其晨間及深夜因西南風與陸風輻合作用，沿海地區降雨機率較高，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午前大多為多雲到晴，午後仍要注意熱對流的發展帶來的雷陣雨；至於氣溫方面，未來一周各地高溫約在32至35度間，較為悶熱，外出活動請注意防曬並多補充水分，以避免中暑。
留言