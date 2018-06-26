骨鬆論壇／骨折聯合照顧服務計畫 已有22家醫院推動

2018-06-26 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



骨質疏鬆症學會秘書長陳崇桓說，骨折是綜合性的疾病，骨鬆引起的骨折必須從營養、復健、運動、生活習慣改善，目前台灣有廿二家醫院推動「骨折聯合照顧服務計畫（FLS）」，希望推動如糖尿病共同照護網的骨折病人追蹤照顧網絡，有效降低病患再骨折失能及死亡率。

陳崇桓說，以高雄醫學大學附設醫院為例，由骨科部、內科部老年醫學科的醫師與個管師配合，從住院開始進行髖部骨折病人評估與治療。由於多數骨折病人合併其他疾病，住院先控制共病，等到出院後個管師持續追蹤病人狀況，負責個案衛教、轉介、再評估和電話訪問，督促病人治療，整體而言，實施FLS後可降低髖骨骨折病患一年死亡率達百分之三。

國內外文獻顯示，骨折聯合照顧服務可有效減少骨質疏鬆骨折風險，接受FLS照顧的患者，二次骨折風險為百分之六點四，低於傳統照顧的百分之十三點四；患者骨折後死亡率，接受FLS照顧為百分之十點四、也低於傳統照顧百分之十五點八。