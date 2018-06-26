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骨鬆論壇／年輕時增加骨密度10%，可延緩骨鬆13年

2018-06-26 23:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

強化骨質，最直接來源是「鈣」，但據國民營養調查，九成七的國人鈣質攝取量不足，加上骨鬆對女性的威脅勝過男性，但骨鬆防治面臨台灣女性愛美白不敢曬太陽和減肥導致的低體重等困境 ，為此國健署呼籲及早保骨本，根據國際骨質疏鬆基金會（IOF）指出，年輕時若能增加骨密度百分之十，骨鬆可延緩十三年發生。

立委吳玉琴表示，許多長輩認為骨鬆是正常老化，民眾對於骨鬆的印象多來自於葡萄糖胺液的廣告，且國內對於「骨本教育」幾乎是零，即使她身為長年關注老人議題的專家，也不曉得卅歲以前必須要存骨本，政府宣傳不足，也使台灣骨鬆議題長期被輕忽。

吳玉琴說，比較各國骨折後的花費也發現，台灣手術費用偏低，讓民眾存有骨折後再治療就好的想法，輕忽骨鬆預防。

骨鬆學會理事長林高田指出，骨質疏鬆並非單一因素造成，而是身體健康的重要指標，民眾可透過運動、飲食、曬太陽及充足睡眠預防骨鬆。

國健署長王英偉表示，鈣質無法透過人體自行製造，仰賴飲食攝取，研究顯示，幼童期間是人體骨骼發展最快速的期間，骨質存入速度大於流失，一路持續到卅五歲，卅五歲時，骨質存入等於流失速度，卅五歲後，骨質快速流失一路到老年，長輩開始駝背，並增加骨折風險。

王英偉表示，但國人鈣質攝取不足，國內的狀況是「年輕時不努力、老年又營養不足」，調查顯示，台灣老年人普遍營養不良，鈣質攝取不足又加上骨質流失速度快，亮起骨鬆紅燈。

王英偉表示，國健署將加強骨鬆教育，透過國民飲食建議轉換成「我的餐盤」口訣，提醒民眾每天早晚要喝牛奶，即刻起攝取足夠鈣質，並了解自身骨鬆風險，若父母曾發生骨折，特別是髖骨骨折，罹患骨鬆風險也會提高。

另外，長期服用類固醇的藥物會讓骨骼變得脆弱，停經女性也要格外注意；平時除了要多攝取高鈣、維生素D3、蛋白質，也建議要做「負荷運動」，如健走、慢跑、爬樓梯、登山等，有助強化骨骼。

面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀...
面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀...
面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請立法委員吳玉琴（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀...
面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請衛生福利部國民健康署長王英偉（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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骨鬆鈣質骨折
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