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骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

骨鬆危機侵蝕國人骨本，但患者常是跌倒骨折後才發現有骨鬆問題，因此臨床上想釐清自身是否有骨鬆，骨密度檢查是最直接和準確的方法。成大醫學院老年學研究所副教授吳至行指出，根據一項社區大型調查發現，光是告知骨密度值讓民眾瞭解自身骨鬆程度，得知骨折風險，就可減少三成六的髖骨骨折。

吳至行指出，骨密度檢查可透過雙能量X光吸收儀（DXA）檢測，這是快速、無痛的檢查，常用於測量腰椎與髖骨骨密度，其中檢測報告裡的T值，可瞭解自身骨鬆的程度。

吳至行解釋，DXA檢查出的骨密度T值若小於等於負二點五，或曾發生脆弱性骨折，即非高外力衝擊造成骨折，即屬骨質疏鬆症，應及早介入控制，不過，此標準僅適用停經女性與五十歲以上男性。

參考外國建議，六十五歲以上或小於六十五歲停經且有危險因子的婦女，應優先進行DXA檢查，吳至行表示，目前各縣市政府皆提供老人健檢服務，可將DXA列為檢查項目，也可以讓民眾自行就醫篩檢，如得知血壓、血糖值一樣，了解自己骨密度。

國立陽明大學衛生福利研究所教授吳肖琪認為，篩檢是骨鬆防治策略之一，但不能只有篩檢，民眾篩檢T值正常，也不代表之後沒有骨鬆問題，最好將篩檢提升為「精準篩檢」，例如對一般民眾可先用問卷篩檢，高風險族群才需要DAX。更重要的是，預防骨鬆要趁早開始，WHO已建議從零歲開始預防，固骨本一定要從小開始。

骨鬆學會秘書長陳崇桓指出，民眾長期輕忽骨鬆，骨鬆問題需要國健署出面「官方認證」，一旦列入篩檢項目，也可提高民眾對骨鬆防治的意識；國健署長王英偉建議，民眾平時就得要建立預防骨鬆的觀念，年輕時儲存骨本，從飲食中補充鈣質、維生素Ｄ和蛋白質，平時多運動，加上適當日曬增加體內維生素D3轉化，助人體吸收鈣質，保持骨骼強壯。

台灣女人連線常務理事黃淑英表示，政府對骨鬆的防治策略，專注在保「密」防「跌」，但台灣許多環境設計不良，常見女性在菜市場、家中浴室跌倒，政府應檢討硬體設備是否能因應高齡骨鬆海嘯。

面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀...
面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請國立陽明大學衛生福利研究所教授吳肖琪（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請成大醫學院老年學研究所副教授吳至行（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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面對高齡化社會，為了對抗沉默疾病骨質疏鬆症，聯合報健康事業部與骨質疏鬆症學會，邀請中華民國骨質疏鬆學會秘書長陳崇桓（圖）與骨鬆症領域的專家齊聚，共同討論策略，為健康促進和高齡社會議題發聲，提升廣大閱聽眾對於骨質疏鬆症的認知。記者許正宏／攝影
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骨鬆骨折鈣質
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