骨鬆論壇／骨密度檢查 擬列65歲以上健檢項目

2018-06-26 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



大家熟知糖尿病、高血壓等慢性病，卻不知台灣邁入高齡社會，「骨鬆海嘯」正默默進逼。骨質疏鬆為老人常見第三大慢性病，更多長者不知道自己的骨密度，衛福部國健署將整合健保資料庫，與縣市政府討論，擬將骨鬆列入65歲以上老人健檢項目，尤其建議65歲以上婦女及高危險群優先檢查，提高保密防跌的危機意識。

中華民國骨質疏鬆症學會與聯合報健康事業部共同舉辦「搶救高齡台灣-骨鬆骨折防治策略專家會議」，骨鬆學會理事長林高田表示，骨鬆已成全球第二大流行病，全球面臨「骨鬆海嘯」，骨鬆會導致骨折與失能，台灣對於骨鬆防治，應加快腳步。

根據國健署二○一三年調查，台灣50歲以上男性約10．3%罹患骨鬆，女性則有21．9%。骨鬆學會秘書長陳崇桓指出，不同年齡層，骨折好發部位不同，五十歲骨折好發於腕骨，六十歲於脊椎骨，七十歲於髖骨，骨鬆一旦發生，便不可逆。

林高田表示，骨折雖不會立即致死，但以常見的髖骨骨折來看，一年後死亡率高達20%，骨折造成患者失能，不僅影響生活品質，也提升照顧成本。台灣有近45%骨鬆性骨折患者，在一年內發生再次骨折的機率比一般人高出5到20倍，患者也可能因為一次骨折，進入長照體系，無法離開。

成大醫學院老年學研究所副教授吳至行表示，2018年台灣骨鬆性髖骨骨折發生人數達4萬5千多人，隨著人口快速老化，預估2025年數將超過12萬人，增加2．69倍。

吳至行指出，篩檢是治療的開始，預防骨鬆從知道骨密度做起，國健署於2013年推出「骨鬆臨床治療指引」，建議高風險群做骨密度檢查，進而提早治療並控制骨鬆惡化，呼籲65歲以上婦女及70歲以上男性，以及65歲以下停經婦女，長期服用影響骨質的藥物者，應提早接受檢查。

陽明大學藥學系助理教授許銘能認為，骨鬆已是台灣重要的公衛議題，除了放寬篩檢對象外，一旦篩檢出骨鬆，現行健保對於骨鬆治療的限制過嚴,必須骨鬆且合併骨折才能用藥，恐影響民眾篩檢意願，也應通盤考量,逐步提升民眾對骨鬆的預防觀念。

國健署長王英偉表示，包括美日韓港等國家都不建議大規模的骨鬆篩檢,台灣骨鬆防治仍將從提醒民眾餐餐補充鈣質，從小多存骨本做起，但對於骨鬆高風險者，例如曾經骨折，或65歲以上女性，可依醫師建議進行骨鬆檢查，並將與地方討論考慮列入老人健檢項目。