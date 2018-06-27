法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北報導



法鼓山第六任方丈將由果暉法師接任，他因大學時參加禪七結緣，後來在農禪寺剃度出家。 圖／法鼓山提供 分享 facebook

法鼓山僧團昨天召開第八屆全球僧團大會，會中通過敦聘法鼓山副住持果暉法師擔任第六任方丈。

現任方丈果東法師因任期屆滿，依法不得續任。方丈接任大典定九月二日上午九時半於法鼓山世界佛教教育園區大殿舉行。

果暉法師本名洪鴻榮，今年六十歲，台大農藝系畢業。他大學時曾參加禪七和佛法結緣，一九八五年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下剃度出家，曾任法鼓山僧團都監、法鼓山僧伽大學院長。

果暉法師研究專長為禪定學、安世高研究、初期漢譯禪經研究、生死學等。他一九九一年赴泰國進修一年，一九九七年年前往日本深造，師從專研阿毗達磨和天台宗的日本教授三友健容，二○○五年取得日本立正大學文學博士學位，返國後擔任法鼓山僧伽大學院長，目前為法鼓文理學院佛教學系主任及法鼓山副住持。

法鼓山首位方丈為創辦人聖嚴法師，二○○六年九月二日退位，由現任方丈果東法師接位。連任三任共達十二年，根據法鼓山規定，方丈只能連任三屆。

法鼓山指出，法鼓山自第二任方丈和尚之後，依據「法鼓山教團方丈候選人敦聘委員會組織及運作要點」規定，於方丈任期屆滿九個月前，設立「敦聘委員會」，廣納共住僧的建議，提名二至三位方丈人選；再經現任方丈和尚提名其中一人，送交僧團大會行使同意權通過，敦聘為新任方丈。

果暉法師因擁有聖嚴法師母校日本立正大學佛教學系博士學位，跟隨聖嚴出家多年，相當受器重，資歷比果東法師還深，曾經被視為接位聖嚴的熱門候選人。

即將屆滿任期的方丈和尚果東法師表示，感恩社會各界對於法鼓山的信賴護持，他將秉承創辦人聖嚴師父當年遺範，在僧團中修學佛法、護持佛法、弘揚佛法。