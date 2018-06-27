親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20聯合報 記者陳宛茜／台北報導

法鼓山第六任方丈將由果暉法師接任，他因大學時參加禪七結緣，後來在農禪寺剃度出家。...
法鼓山第六任方丈將由果暉法師接任，他因大學時參加禪七結緣，後來在農禪寺剃度出家。 圖／法鼓山提供
分享

法鼓山僧團昨天召開第八屆全球僧團大會，會中通過敦聘法鼓山副住持果暉法師擔任第六任方丈。

現任方丈果東法師因任期屆滿，依法不得續任。方丈接任大典定九月二日上午九時半於法鼓山世界佛教教育園區大殿舉行。

果暉法師本名洪鴻榮，今年六十歲，台大農藝系畢業。他大學時曾參加禪七和佛法結緣，一九八五年於法鼓山創辦人聖嚴法師座下剃度出家，曾任法鼓山僧團都監、法鼓山僧伽大學院長。

果暉法師研究專長為禪定學、安世高研究、初期漢譯禪經研究、生死學等。他一九九一年赴泰國進修一年，一九九七年年前往日本深造，師從專研阿毗達磨和天台宗的日本教授三友健容，二○○五年取得日本立正大學文學博士學位，返國後擔任法鼓山僧伽大學院長，目前為法鼓文理學院佛教學系主任及法鼓山副住持。

法鼓山首位方丈為創辦人聖嚴法師，二○○六年九月二日退位，由現任方丈果東法師接位。連任三任共達十二年，根據法鼓山規定，方丈只能連任三屆。

法鼓山指出，法鼓山自第二任方丈和尚之後，依據「法鼓山教團方丈候選人敦聘委員會組織及運作要點」規定，於方丈任期屆滿九個月前，設立「敦聘委員會」，廣納共住僧的建議，提名二至三位方丈人選；再經現任方丈和尚提名其中一人，送交僧團大會行使同意權通過，敦聘為新任方丈。

果暉法師因擁有聖嚴法師母校日本立正大學佛教學系博士學位，跟隨聖嚴出家多年，相當受器重，資歷比果東法師還深，曾經被視為接位聖嚴的熱門候選人。

即將屆滿任期的方丈和尚果東法師表示，感恩社會各界對於法鼓山的信賴護持，他將秉承創辦人聖嚴師父當年遺範，在僧團中修學佛法、護持佛法、弘揚佛法。

聖嚴法師佛教和尚
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

機車、柴油車排汙標準未過 最重可註銷牌照

2018-06-27 00:30

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

嚴抓車輛空汙 民團：也應管違章工廠

2018-06-27 00:37

空汙法剛過 太累！環署科長送醫急救

2018-06-27 00:34

廢棄物處理廠 桃園深度查核

2018-06-27 00:01

預防保健變革／成人健檢 擬下修年齡限制

2018-06-26 23:55

「台大醫院調查接錯管」醫改會：球員兼裁判

2018-06-26 23:48

保密防跌抗骨鬆／身高老倒縮 彩虹食譜抗氧化

2018-06-26 23:43

機器手臂手術止鼾 趕跑睡眠呼吸中止症

2018-06-26 23:33

骨鬆論壇／骨鬆篩檢有幾種？請看專家介紹

2018-06-26 23:27

骨鬆論壇／骨密度檢查 擬列65歲以上健檢項目

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／年輕時增加骨密度10％ 可延緩骨鬆13年

2018-06-26 23:26

骨鬆論壇／骨折聯合照顧服務計畫 已有22家醫院推動

2018-06-26 23:26

伊科11型腸病毒 又奪嬰兒命

2018-06-26 23:14

療效與醫療費拔河 病人要的是什麼?

2018-06-26 23:12

彰基推「雙向轉診」 向排隊說掰掰

2018-06-26 22:38

吃米飯會變胖？控制熱量是重點

2018-06-26 22:37

生酮飲食月減10公斤 醫：復胖率高

2018-06-26 22:36

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

願景╱照顧者最重要的事 來聽專家怎麼說

2018-06-26 21:27

願景╱照顧分工喬不定 專家建議可以這樣做

2018-06-26 21:26

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

渡邊直美為代言爽身淨味劑來台 大喊想吃臭豆腐

2018-06-26 19:40

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

孩童流連娃娃機 家扶：家長多陪伴

2018-06-26 18:56

吸毒者心裡像石頭 毒蟲變反毒大使

2018-06-26 18:53

餵母乳是否能喝咖啡提神 醫師：不要超過5杯

2018-06-26 18:30

影／接自來水管洗腎 台大高層鞠躬致歉

2018-06-26 18:26

租賃契約全納管 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:16

影╱談阿里山森鐵復駛 管理處長：先有安全才有文資

2018-06-26 18:08

長者骨疼、頭暈愛注意 可能多發性骨髓瘤纏身

2018-06-26 18:07

高溫炎熱還繼續 大台北連3天36度

2018-06-26 17:32

影╱台鐵228座車站 今年底完成「光纖到站」

2018-06-26 17:32

北迴線隧道手機訊號差 台鐵年底解決

2018-06-26 17:14
看更多

熱門文章

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

媽媽也是人 也會有情緒！8種方法正視它

2018-06-26 10:49

影／遠航召考空服員 錄取率1.44%

2018-06-26 11:35

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

再聯名BAN.DO！星巴克話題新品 7月3日開賣

2018-06-26 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top