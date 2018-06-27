虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

台南虱目魚「西進無路」，農委會漁業署昨天說，是因前年價格協議破裂，與政治因素無關。 圖／台南市虱目魚養殖協會理事提供 分享 facebook

台南是虱目魚的主要產地，近日傳出漁民怨蔡政府上台後疑因兩岸關係惡化，導致農漁產品「西進無路」。農委會漁業署昨天回應說，中國大陸一○○年起與學甲虱目魚有養殖契作，但一○五年因價格協議破裂，導致契作中斷，與政治因素無關。

台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗表示，虱目魚與大陸契作從一○○年開始到一○四年，共契作五年。為何會停止契作？王文宗說，第一是一○五年發生霸王級寒害，虱目魚苗從五、六元飆到十七、十八元，漁民養殖不划算，第二是試辦契作五年到期，當年宣布暫停一年，第二年恢復。那年又碰上政黨輪替，蔡政府不承認九二共識，就沒契作了，「有沒有政治因素我不知道」。

漁業署則說，當時學甲年契作量約二一六○公噸，契作量也僅占總產量百分之三；一○五年因產地價格上漲，兩岸因價格協議破裂，才導致契作中斷；中國大陸消費者未能接受虱目魚多刺、特有風味等，也是出口量減少原因，與政治因素無關。

養殖虱目魚的廖姓漁民說，「撇開政治因素，契作確實是穩定市場的良方」，契作原本是要幫助漁民的，但一有政治因素就變了調，變成對岸要收買漁民。

漁業署表示，現在積極輔導業者開發適合中國大陸市場的商品包括虱目魚肚、魚丸等，並持續補助業者參加中國國際漁業博覽會、廈門、福州及廣州等漁業博覽會，去年整體水產品出口量十二萬六千公噸，已較去年同期明顯成長百分之十八點八。