機車、柴油車排汙標準未過 最重可註銷牌照

立法院三讀通過空汙法修正案，環保署昨天宣布，機車及柴油車都加嚴排放標準的期程。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

空氣汙染防制法修正案前天甫經立法院三讀通過，環保署長李應元昨天隨即召開記者會，宣布加嚴機車及柴油車排放標準的期程。以機車為例，一○九年起，十六年以上的老舊機車都要達四期車排放標準，全台百萬輛二行程機車首當其衝。

柴油車則分兩階段實施，一○九年起，出廠十三年以上者排放標準加嚴到四期，一一二年要到五期，近期會公告相關標準。汽油車目前暫無加嚴期程，但環保署已納入評估。

環保署副署長詹順貴昨說，未來機車將分兩階段加嚴排放標準，確定第一階段從一○九年起，十六年以上的機車，即使是一、二、三期的二行程機車，也須符合四期排放標準；一一一年起，十五年以上的機車都得符合第五期排放標準，但該第二階段作法評估中。整體則推估約四九一萬輛機車受影響。

以排放標準加嚴到四期標準來說，環保署推估二行程機車一氧化碳排放不合格率，將從百分之十四增加到四十五，碳氫化合物則會從百分之六增加到九十三，可望因此加速汰換老車。

環保署空保處長蔡鴻德說，屆時首次檢驗未過可罰五百元，之後再沒過提高到一千五百元、三千元，最重可註銷車輛牌照。

蔡鴻德說，只要在一○八年底前淘汰二行程機車，環保署今年補貼一千元，明年五百元，愈早淘汰補助愈多，另今明兩年也有新購電動機車的汰換補助；各縣市也有相關汰換補貼。柴油車汰換補助規畫已提報行政院，近期應會核定，包括補助五萬到四十萬元不等，並規畫提供低利貸款與利息補貼，買新車享有五萬元退稅金額等。