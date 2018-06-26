預防保健變革／成人健檢 擬下修年齡限制

2018-06-26 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



國健署最新調查顯示，18歲以上國人高血壓盛行率再創新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內成人與老人預防保健服務推廣多年，最近將有重大變革。衛福部國健署長王英偉表示，國健署將結合健保資料庫與實證研究，針對不同年齡層提出篩檢建議，例如英美近年將疾病篩檢預防年齡往下延伸，建議十八歲起，每年量一次血壓；台灣也將依本土資料提出下修健檢年齡的建議。

王英偉表示，未來成人預防保健服務將改為「精準預防性健康服務（PPHS）」，打破過去以年齡作為健檢頻率的依據，改以「生命歷程」為考量。國健署慢性病防治組長賈淑麗表示，已委託國內醫學中心瞭解各年齡層常見疾病，將依研究結果，評估篩檢合適時機。

王英偉表示，目前實施的「成人預防保健服務」，針對台灣常見慢性疾病，提前於四十歲讓民眾免費篩檢，但篩檢內容一路延續到六十五歲以上，不合時宜。舉例而言，對已罹患糖尿病的患者，篩檢項目就無需額外測量血糖，篩檢作為治療開端，已確診就沒有篩檢的必要。

另外，數據顯示，國人卅到卅九歲已有一定比率高血糖，疾病發生率最高在五十到五十九歲，從數據評估，建議提早篩檢預防的年齡應落在四十歲。而各縣市政府給予基本成人健檢服務的同時，有些會加碼，但王英偉表示，有些篩檢未必必要，如肺部超音波或X光評估有無骨刺等。

未來國健署將從胎兒在母體開始，整合現行篩檢，如產前檢查、四癌篩檢、成人健檢，針對不同年齡層好發疾病，精準預防。