「台大醫院調查接錯管」醫改會：球員兼裁判

2018-06-26 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



台大醫院爆發洗腎管路接錯事件，院方昨天首度對外說明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大醫院發生洗腎接錯管的疏失，影響六名患者，其中兩人死亡，院方初步判定結果與接錯管無關。醫療改革基金會認為，台大此舉 「球員兼裁判」，院內疏失由院內調查有失公允；但國內病安專家表示，人為操作就一定會犯錯，應鼓勵醫院通報，有助改正，別犯同樣的錯誤。

根據醫院評鑑暨醫療品質策進會統計，國內醫院自願通報案件，二○一六年管路事件通報就有一萬多件，其中單一管路造成病人傷害，最多是氣管內管，俗稱洗腎的血液透析相關管路位居第五。另外，根據調查，發生管路阻塞錯誤比率，以靜脈注射導管最高；其次為血液透析相關管路。

醫改會研究員楊東麒表示，從醫策會報告來看，接錯管路不只發生於洗腎機，其他所有的管路都有可能，這些還是自願性通報的數字，臨床上發生的案件絕對遠多於此數。不過，醫改會近年提供「醫療事故預防及爭議處理法」修法建議時，要求將病安事件列入強制通報項目，但遭醫界反對。

楊東麒表示，加拿大、英國等以要求特定病安事件，醫院必須要強制通報，並由政府成立公正的第三方調查小組調查，避免球員兼裁判；院內疏失由院內調查有失公允，以此次台大事件例，如今北市衛生局雖已介入調查，卻已事隔一個月。