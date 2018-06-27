廢棄物處理廠 桃園深度查核

為落實環評要求，桃園市環保局首度進行「深度查核」計畫，日前至中油桃園煉油廠勘查。圖／桃園市環保局提供 分享 facebook

廢棄物處理廠長期營運，雖通過環評、仍得定期進行查核。桃園市為增加查核精準度，今年首度舉辦「深度查核」計畫，除環保局人員，亦加入專家學者親至工廠查核，盼先輔導改善，未來若仍未符合環評，最高恐開罰150萬元。

環保局科長蘇振昇表示，今年除例行性環評監督作業外，自5月底起新增26場次、邀請3位環評委員進行深度查核。桃園市內環評列管對象有130個，26場次中，分2階段依序查核，首輪針對18家查核，預計10月前完成。目前已進行2場，若發現缺失，將列改善重點、於剩餘8場次中進行複查。

不只桃園，南投縣對已通過環評的案件，每年進行深度查核。去年曾查獲一件申請開發案，開發現況與環評結論不符，即依規定裁罰150萬元。

彰化縣環保局前年也曾針對縣內3家廢棄物處理廠及1家再利用廠，邀請環保專家、學者對業者進行「深度查核」，發現儲存設施標示不清、監視照明不足及運作動線勞安等問題，提出改善建議意見，在業者改善後已通過複查。

中市環保局首創「一對一走動式環評」。局長白智榮說，「一對一走動環評」成員有環評委員、環保團體，並視輔導工廠類型，找相關領域專家。

中市目前環評列管案共有264件，位居全國第二，近3年來查獲違反環評法規定的案件高達12件。除持續不定期監督查核，去年就率先全國以走動式辦理6場次一對一的輔導，今年又篩選9家高風險汙染大型開發案。