汰換二行程機車 補助經費擬轉電子票證

2018-06-26 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



立法院昨天三讀通過空汙法修正案，規定老舊車輛加嚴排放標準，全台100輛二行程機車首當其衝，不過由於交通部政策方向是讓機車減量、「汰而不換」，交通部與環保署研議將汰舊換新補助轉移至電子票證，交通部也擬加碼每輛一千元，最快年底定案。

環保署為鼓勵民眾加速淘汰二行程機車，自2008年提供汰舊補助每輛1000元，地方政府也加碼每輛約1000至2000元不等，不過行政院去年拍板「空氣汙染防制行動方案」，宣示明年將淘汰二行程機車，目前國內仍有100萬輛二行程機車，1年完全淘汰仍有難度。

交通部表示，目前正在研議汰換二行程機車時，將補助經費轉為電子票證儲值金，當民眾汰換二行程機車，註銷牌照、車子報廢後，原本直接匯入戶頭的補助經費，將轉為電子票證，交通部也將利用每年35至40億的「公路公共運輸多元推升計畫」，每輛二行程機車汰換時，至少加碼補助1000元至電子票證，鼓勵民眾轉而搭乘公共運輸。

不過由於補助經費轉至電子票證時時，核撥、檢核及作業流程等都牽涉環保署、地方環保局，交通部、環保署開過多次會議仍在持續溝通，加上環保署1000元的補助明年將降為500元，交通部預計最快今年底前可推出。

另外，目前國內已劃設81處空品維護區，環保署研議擴增至115處，交通部表示，除了松山、台北、高雄3大機場，以及7大港區、13處國家風景區等，不排除將各地火車、高鐵及捷運車站停車場也納入，最晚將在空汙法草案修正上路後3個月內公告。

至於行政院規畫2030年將全台市區公車電動化，交通部前日也公告「電動大客車公共運輸輔助作業要點」，新增專案汰舊換新專案，未來地方辦理為期1個月以上大型活動，並規畫電動大客車作為該活動之接駁交通工具者，得申請專案汰換，每輛補助49％費用，甲類大客車每輛353萬8千元為上限。