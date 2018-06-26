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願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

家有失智老父的玄奘大學社工學系助理教授李明玉，選擇機構照顧失智老爸。她說，政府希望家屬能提供照顧，但有些屋子不適合老人住，要申請無障礙環境改造、輪椅輔具等，行政程序太久緩不濟急，長照２.０仍是只能看得到、用不到。

李明玉的高雄老家是透天厝，樓梯非常狹窄，但她說，因為是住了一輩子的房子，爸爸就算用「爬」的，也要爬回樓上睡覺，曾經爬到一半，差點往後跌下，後面都要有人守著才放心。

李明玉說，翻修房子改為無障礙空間，對有經濟能力的家庭不難，但翻修需要時間，而透天厝不適合老人住，加上她老家又碰上法拍及官司，「這樣我還要翻修嗎？」

李明玉舉例，長照ＡＢＣ社區整體照顧模式的制度設計，希望老人家在社區使用服務後再回家，但家庭照顧多以女性照顧為主，等於要女性離開職場接手照顧，加上我國未給照顧者照顧津貼，真的讓照顧必須做功德。

李明玉認為，政府把老人照顧責任塞回給家人，可省經費，但也逃避責任。

李明玉也指出，太多民眾不懂失智及失能了，而且台灣文化認為「自己的老人自己照顧」，才叫做盡孝道，但照顧是一種專業，應讓受過訓練的人來提供照顧才是，否則只會增加照顧者和被照顧者的危險。

「我就做過蠢事。」李明玉舉例，她無法獨自把父親抱去洗澡，父親跌倒她也扶不起來，還曾推著輪椅帶父親搭手扶梯，二人差點一起摔下來。

她回憶，第一次帶父親去醫院看診，當時覺得等電梯可能要等到天荒地老，於是推著坐輪椅的老爸去坐電扶梯。

一開始還好，但等輪椅隨電扶梯上升到最頂端，李明玉發現以她的力量，怎麼樣都無法把輪椅推上去。眼看她即將撐不住，父親可能連人帶椅跌下電扶梯，還會壓到她和其他人。還好身旁一位大哥助她一臂之力。「脫離險境」之後，她被這位大哥狠狠訓了一頓。

李明玉知道這次是自己好運，她說：「我真的是北七（台語，意指白痴）」一個在大學教書的人，也搞不清楚輪椅怎麼推，「術業真的有專攻。」 

家有失智老父的玄奘大學社工學系助理教授李明玉，選擇機構照顧失智老爸。她說，政府希...
家有失智老父的玄奘大學社工學系助理教授李明玉，選擇機構照顧失智老爸。她說，政府希望家屬能提供照顧，但有些屋子不適合老人住，要申請無障礙環境改造、輪椅輔具等，行政程序太久緩不濟急，長照２.０仍是只能看得到、用不到。 記者黃義書／攝影
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失智長照社工
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