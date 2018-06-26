太累！空汙法剛過...環署科長昏倒送醫無心跳 葉克膜急救

2018-06-26 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



立法院臨時會處理「空氣汙染防制法」，民進黨立院黨團在人數優勢下，順利通過「空汙法」的修法。 聯合報系資料照片╱記者黃義書攝影 分享 facebook

空汙法昨天三讀通過，但近來連續協商空汙法，環保署空保處管移動汙染源的科長周禮中一小時前在辦公室昏倒送台大急救，據了解，周禮中到院前已無心跳，CPR卅五分鐘仍未救起來，目前正裝葉克膜搶救中。

環保署副署長詹順貴證實，近來協商空汙法對同仁真的太操，這幾天協商隨時要去盯進度，雖然昨天三讀，可以稍微喘口氣，但隨之而來十年以上汽機車排放標準、移動汙染源抵換固定汙染源等排山倒海而來的議題，仍都需要同仁對外說明，周科長本身血壓高，加上最近太操勞，血壓、心跳都低，也是1小時前才昏倒送醫急救。