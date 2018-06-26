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願景╱照顧者最重要的事 來聽專家怎麼說

2018-06-26 21:27聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

美國羅徹斯特大學教授蘇珊．H．麥丹尼爾說：「在人生中，比照顧更困難的任務可說寥寥無幾。」

對於辛苦的照顧者，最重要的事情，應該是先照顧好自己。東海大學社工系副教授、中華民國幸福家庭促進協會理事長彭懷真建議，照顧者一切以穩住自己為首要，量力而為，要懂得求援，「照顧責任，不必太大，更不必偉大。」

根據國外研究，百分之廿的家庭照顧者罹患憂鬱症、六成五有憂鬱傾向、八成七慢性精神衰弱；家庭照顧者死亡率比非家庭照顧者高出六成，超過四分之一的主要照顧者有「壓力性負荷」。

從事失智診療和長照業務十多年，草屯療養院精神科主治醫師沈政男對於照顧者的辛苦，佩服又感動，尤其面對失智家人，即使患者已不認得家人，也對照顧毫無反應，但有些家人還是義無反顧，不離不棄。這支持的力量是什麼？沈政男認為，答案很簡單，就是「愛」。

因為愛，所以日復一日的照顧雜務裡，能夠堅持下去。當然，沈政男說，也有人因為是「倫理」、「責任」。而照顧家人，單單「用愛發電」是不夠的，照顧者心態必須調整、政府也必須幫照顧者一把。

彭懷真說，一般人多認為「cure」是醫療體系員才能做到的事，需要專業人員協助，例如醫師、護理人員；而「care」卻是所有人都能做的事，其實並非如此。照顧老人、照顧失能者也是專業的工作，要學會方法。

另外，別認為照顧是一人能夠獨立承擔的事。彭懷真舉例，一般人準備「老本」，應該包括自年少打拚存下來的存款、政府和公司給的勞退金，有人還有子女奉養的錢。如果「老本」由不同來源的金錢組成而來，「照顧」為什麼不行？「照顧」也需要多元的組合，學習搭配家庭有政府資源，不應一人獨自承擔。

穩定自己之後，認識自己的不足與極限，許多照顧者因為強烈的責任感想要包山包海、大小兼顧，彭懷真說：「這是不可能走遠的。」重點是尋求協助，包括家人、親友、社群、專業人士等，都可以成為助手；政府積極推動長照2.0，更要大方使用，懂得尋求援助，路才能走得長久。

願景工程／長照沒有英雄 http://bit.ly/2ynWZEl

•願景工程／活躍老化系列報導 https://bit.ly/2tzWPUt

對於辛苦的照顧者，最重要的事情，應該是先照顧好自己。東海大學社工系副教授、中華民...
對於辛苦的照顧者，最重要的事情，應該是先照顧好自己。東海大學社工系副教授、中華民國幸福家庭促進協會理事長彭懷真建議，照顧者一切以穩住自己為首要，量力而為，要懂得求援，「照顧責任，不必太大，更不必偉大。」記者蘇健忠／攝影
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長照憂鬱症願景
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