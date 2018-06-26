願景╱照顧分工喬不定 專家建議可以這樣做

2018-06-26 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



照顧長輩雖是「家務事」，卻也是最複雜的家庭議題，不讓照顧成為家庭中難以解開的結，家庭照顧者關懷總會推動「家庭照顧協議」。協議不拘形式，也不一定要寫成白紙黑字，重要的是家人必須開啟對話與溝通，有時只要「開口」，就有機會打開家裡纏繞的結。

另一方面，避免照顧紛爭也需要長輩的智慧，長輩若在健康舉行家庭協議，預做照顧安排，甚至提早將百年後的遺囑及財產分配預作規畫並公開，也能避免爭產。

因照顧長輩而吵架、手足反目成仇，這樣的劇情在真實生活中，每天上演。

顧寧科技曾推出「線上排班表」App，總經理許兆嘉說，看多了家人間分擔照顧責任的難題，若能靠科技在雲端解決排班輪值、交班事項，應可減少因照顧而來的紛爭，但「線上排班表」App使用率始終不高，現已停止營運。

許家大姊未婚，爸媽漸漸年老力衰，二個弟弟和她商量，留在家裡照顧二老，承諾每個月給她生活費，「爸媽的房子以後就留給妳養老。」廿年時光過去，送走了兩老，許大姊自己也老了。但大弟生意失敗，需要現金周轉，最近竟把許大姊住的房子賣了。當年許大姊想說是自家弟弟，未要求房子過戶，現在欲哭無淚。

文化大學社會福利學系教授陳正芬指出，國人大多認為照顧長輩是家務事，不習慣拿出來討論。家總秘書長陳景寧說，傳統觀念是「家和萬事興」，但家人因照顧產生矛盾、衝突，可能造成照顧者困境，甚至爭執、決裂，走向訴訟。

事實上，走向法律訴訟的家庭愈來愈多。法扶基金會統計，二○一三年至二○一七年間，「扶養義務爭訟官司」由一八○六件增至三一六四件，鄉鎮市調解委員會收到關於家庭照顧的調解業務，也持續增加。

法律扶助基金會專職律師周信宏觀察：「只要家庭成員超過二人以上，就可能發生照顧爭執。」長照花費高，家事法庭常見「給付扶養費」案件，雖以長輩等被照顧者名義起訴，要求扶養義務人給付分擔扶養費，背後原因就是家人對照顧分配勞逸不均。

法庭冰冷，也易針鋒相對，大家都不樂見，且照顧心力難「量化」，尿布、營養補充品等能有發票證明，幫忙搥背、洗澡、換尿布等，難換算成金額。

一件官司至少要兩年才打得完，最後判決下來，區區一點扶養費對照顧離職的主要照顧者，真的是杯水車薪，家人間也因官司撕破臉。周信宏感嘆：「這真的很不值得！」

於是家總和法扶基金會合作推動「家庭照顧協議」，出動律師、社工等專業人員，和長照家庭共調討論財務、分工、資源整合等面向，規畫照顧計畫。但「家務事」的調解並不容易，最初有十個家庭參加試辦計畫，只有一個家庭簽訂成功。

許多家庭報名時，家庭關係已出現矛盾，家人雖血濃於水，但從小到大相處，累積了大半生愛恨情仇，遇上照顧問題更是難解。陳景寧建議，「家庭照顧協議」平時就要啟動，何時是開口的好時機？探病、參加告別式後，若一起看了家庭倫理劇，也可以藉著討論劇情開口。

另外，協議的精神是家人共同參與、討論，形式並不重要。家總最近輔導一個案例有初步成果，在公司當主管的妹妹工作忙碌，但唯一的姊姊從念大學開始就在南部生活，爸媽年歲已高需要有人照顧，她抱怨姊姊都不管爸媽，甚至認為姊姊擺有了就是不想管。

在家總社工鼓勵下，這位妹妹鼓起勇氣開口請姊姊定期回家看看爸媽，沒有想到姊姊一口答應。原來姊姊不是不管爸媽，而是不清楚爸媽實際的狀況，也不知像是女強人一樣的妹妹竟需要援助。

陳景寧建議，「家庭照顧協議」平時就要啟動，甚至家人一起探病、參加告別式後，或一同看了家庭倫理連續劇之後，都可以藉機開始討論。分工照顧家人，是生活的一部分。

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