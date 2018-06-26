機器手臂手術止鼾 趕跑睡眠呼吸中止症

2018-06-26 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北報導



新光醫院耳鼻喉科醫師徐英碩（左）檢查病人喉部。 記者張益華／攝影 分享 facebook

別把打鼾當笑話看！打鼾不僅是生理現象，還潛藏睡眠呼吸中止症的症狀，若放著不管，小心睡不飽導致意外。

新光醫院耳鼻喉科醫師徐英碩表示，曾有睡眠呼吸中止症的病人，連開車等紅綠燈的時間都會睡著，驚醒後誤把油門當煞車踩，非常危險，所幸及時就醫治療，降低病人生命危險。

睡眠呼吸中止症是指睡覺時因上呼吸道反覆塌陷，堵住呼吸道，造成呼吸變淺、費力，需用口呼吸，發出打鼾聲，嚴重恐氣道堵塞，窒息而死。如何靠打鼾分辨潛在的睡眠呼吸中止症？徐英碩指出，「若打鼾聲忽大忽小，低頻高頻交錯且有不穩定的聲音」，建議先到醫院做睡眠檢查，當呼吸中止指數每小時大於五次，恐罹患睡眠呼吸中止症。

徐英碩表示，年紀愈大伴隨身體老化，神經活性降低，加上鼻咽喉結構異常如扁桃腺肥大、鼻中膈彎曲、舌根肥厚等，導致打鼾、罹患睡眠呼吸中止症機率增加；女性因為有荷爾蒙保護，打鼾機率較男性低。

徐英碩說，睡眠呼吸中止症的治療方式，保守性治療如戴止鼾牙套和陽壓呼吸器，雖然屬非侵入性治療，但效果有限、攜帶不便，導致病人使用的順從性低。相較保守治療，當病人有合併舌根及會厭阻塞，使用機器手臂手術，效果較顯著。

機器手臂手術讓醫師從內視鏡看到切除部位的倍率是原組織的十倍，操刀安全，不易傷及神經血管且流血量僅微量，術後住院時間約五天。此手術適合BMI（身體質量指數）小於三十、呼吸中止症指數小於六十、僅舌根及會厭有塌陷但其他部位沒有塌陷者。

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