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英語作為第二官方語？ 教部先推雙語班

2018-06-26 20:59聯合報 記者林良齊╱即時報導

行政院長賴清德指示教育部成立「英語推動會」評估作為第二官方語的可行性及推動方式。...
行政院長賴清德指示教育部成立「英語推動會」評估作為第二官方語的可行性及推動方式。 圖／聯合報系資料照
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去年美國教育測驗服務社（ETS）公布2016年多益測驗，顯示台灣的英文成績在亞洲地區排名落後，有立委以此事質詢行政院長賴清德，賴隨即指示教育部成立「英語推動會」評估作為第二官方語的可行性及推動方式，今天教育部向行政院報告，賴清德說，教育部應該加速鬆綁法規，翻轉學校現有的英語教學方式，從小即強化孩子英語應用能力及未來的職場競爭力。教育部綜規司司長黃雯玲指出，因為目前希望先由部份學校試辦雙語課程、雙語班等，但還是要有法源依據，目前國教署正在研擬修正國教法及高中法。

教育部成立「英語推動會」，進行相關政策評估與規畫工作；另總統蔡英文今年3月接見中研院院士時也指示教育部應對雙語教育受限的原因，提出精進做法。教育部也邀請專家學者研商，針對高級等以下學校教育提出改善做法。

教育部建議，包括資源統合，推動方式應兼顧「由上而下」及「由下而上」，並匯集大學及民間資源；教育扎根，改變學校教學與評量方式，強化應用與溝通能力；基礎深化，以既有成果為基礎加深加廣，並結合國家重點政策系統思考；組織整合，成立專責單位與編列專款，建立永續發展機制；開創新機，善用年輕人創意行銷推廣，結合廣電、社群媒體及數位科技，促發學習動機與點燃熱情；多元平等，確保語言文化多樣性，兼顧固有語言多元、平等、保存及發展。

「今天尚未決定英語列為第二官方語與否」，黃雯玲補充，但推動英語育要有別過去，因此提出6點具體建議，包括台灣學生英文能力並不差，但欠缺使用環境，要改變學校教學與評量方式，不再以紙筆測驗為主，而是可以是生活化的方式。

黃雯玲說，英語教育是最重要的一環，教育部要加速鬆綁來做，強化師資培育、改變現有培育方式，包括現職教師增能、師培要針對新進教師培育英語的能力等，未來也會邀集各相關部會研議，包括在學校以外場所推動，包括觀光景點等也會再邀集相關部會學者專家討論。

教育部賴清德
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