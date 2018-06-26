親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

她發夢夢到老公亂來 隔日驚見他手機「鹹濕對話」

坐好車叫人民換車？網友灌爆蔡英文、蘇嘉全臉書

今彩539、雙贏彩、大樂透開獎號碼出爐

2018-06-26 21:26中央社 台北26日電

今彩539第107152期開獎，中獎號碼04、19、30、03、25。3星彩中獎號碼940，4星彩中獎號碼6477。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北26日電】

雙贏彩第107056期今晚開獎，中獎號碼為13、08、06、20、22、09、17、11、12、18、03、24。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

【中央社／台北26日電】

大樂透第107055期今晚開獎。中獎號碼為44、05、11、37、23、09，特別號24。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

願景╱照顧者最重要的事 來聽專家怎麼說

2018-06-26 21:27

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

汰換二行程機車 補助經費擬轉電子票證

2018-06-26 22:12

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

願景╱照顧分工喬不定 專家建議可以這樣做

2018-06-26 21:26

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

渡邊直美為代言爽身淨味劑來台 大喊想吃臭豆腐

2018-06-26 19:40

孩童流連娃娃機 家扶：家長多陪伴

2018-06-26 18:56

吸毒者心裡像石頭 毒蟲變反毒大使

2018-06-26 18:53

餵母乳是否能喝咖啡提神 醫師：不要超過5杯

2018-06-26 18:30

影／接自來水管洗腎 台大高層鞠躬致歉

2018-06-26 18:26

租賃契約全納管 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:16

影╱談阿里山森鐵復駛 管理處長：先有安全才有文資

2018-06-26 18:08

長者骨疼、頭暈愛注意 可能多發性骨髓瘤纏身

2018-06-26 18:07

高溫炎熱還繼續 大台北連3天36度

2018-06-26 17:32

影╱台鐵228座車站 今年底完成「光纖到站」

2018-06-26 17:32

北迴線隧道手機訊號差 台鐵年底解決

2018-06-26 17:14

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

再添死亡案例 出生16天男嬰因伊科11型腸病毒喪命

2018-06-26 16:09

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

中醫「冬病夏治」 養生有訣竅

2018-06-26 14:22

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

環保署加碼抗空汙 機車、柴油車加重罰則

2018-06-26 14:13

夾娃娃 7成兒少與父母分享成果

2018-06-26 14:13

遠航招25名空服 男性報考者變多

2018-06-26 14:09

男嬰染腸病毒 出生16天病逝

2018-06-26 14:09

阿里山森林鐵路今天試營運 明天恢復通車

2018-06-26 14:00

阿里山林鐵今起試營運 6/27恢復行駛

2018-06-26 14:00

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

騎進海天一色 時速20公里的風景最美好

2018-06-26 13:40

錢、汚染、假房東 墾丁是這樣崩壞的

2018-06-26 13:38

國3中和交流道北上出口前 將開放大客車走路肩

2018-06-26 13:13
看更多

熱門文章

太累！空汙法剛過...環署科長昏倒送醫無心跳 葉克膜急救

2018-06-26 21:27

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

露營風吹到遊樂園！六福村首度推出限量星光露營

2018-06-26 16:49

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

雲林懸浮微粒濃度降低 改善率全國第二

2018-06-26 12:59

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

願景╱婆婆的感謝 讓媳婦照顧有了前行力量

2018-06-26 19:12

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

超商啤酒來襲！全家25款獨賣啤酒 7-11請來杯緣子

2018-06-26 15:53

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

果東法師將退位 果暉法師繼任為法鼓山第六任方丈

2018-06-26 17:08

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top