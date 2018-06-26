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影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53聯合報 記者劉明岩╱即時報導

台灣近視比例達7成，很多人配眼鏡時，都不知道眼鏡行必須成立驗光所，驗光人員要考領執照，彰化縣目前登記的眼鏡行有218家眼鏡行中，已有120家成立驗光所，彰化縣衛生局從本月起，針對未成立驗光所的眼鏡行執行稽查，依驗光人員法可以開罰，但目前仍先採取勸導方式。

彰化縣是全台第一個成立驗光師公會的縣市，據公會理事長葉士正說，考試院前年通過專技人員驗光人員特考及高普考考試規則，估計全國有2萬6000多名驗光人員，去年6月、7月舉辦考試，其中有2000多人通過驗光師資格、驗光生則有4、5000人，取得證照後加入公會，並向衛生局辦理職業登錄，才可以執業。

葉士正說，由於未通過證照的比例甚高，為考慮驗光人員的工作權，考試院訂出「落日條款」，給未通過考試的驗光人員有10年考取執照的緩衝期，致目前通過及未通過執照的驗光人員，都可以合法執業，對眼鏡族視力健康沒有保障，對於此一亂象，各縣市驗光師公會也無可奈何，只能宣導民眾配戴眼鏡最好去有驗光師或驗光生的眼鏡行。

儘管驗光人員法訂有落日條款，但彰化縣衛生局醫政科長劉慧君說，為保障民眾視力健康，衛生局從本月起，針對彰化縣內218家眼鏡行實施稽查，目前已有120家設置驗光所，除稽查設備外，驗光人員均符考領驗光人員證照，其餘未設驗光所的眼鏡行，除了部分是驗光人員法在105年公布實施後新設立，以及立法前不符落日條款規範的眼鏡行，衛生局將持續輔導，並要求驗光人員必須配戴執業證照，以利消費者辨識。

葉士正呼籲民眾到眼鏡行配戴眼鏡時，一定要檢視驗光人員是否佩戴執業證照，對配戴眼鏡安全比較有保障。

眼鏡行為民眾配戴眼鏡，依規定必須設有驗光所，由擁有證照的驗光師或驗光生執行驗光，...
眼鏡行為民眾配戴眼鏡，依規定必須設有驗光所，由擁有證照的驗光師或驗光生執行驗光，驗光師或驗光生還要穿制服，並配戴證件。記者劉明岩／攝影
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眼鏡行為民眾配戴眼鏡，依規定必須設有驗光所，由擁有證照的驗光師或驗光生執行驗光，...
眼鏡行為民眾配戴眼鏡，依規定必須設有驗光所，由擁有證照的驗光師或驗光生執行驗光，驗光師或驗光生還要穿制服，並配戴證件。記者劉明岩／攝影
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眼鏡行為民眾配戴眼鏡，依規定必須設有驗光所，由擁有證照的驗光師或驗光生執行驗光，驗光師或驗光生還要穿制服，並配戴證件。記者劉明岩／攝影
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考試院視力
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