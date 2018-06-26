渡邊直美為代言爽身淨味劑來台 大喊想吃臭豆腐

2018-06-26 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日本女星渡邊直美今天（6/26）為代言的Biore蜜妮排汗爽身淨味劑Z來台站台，不僅用中文跟大家打招呼，還擺出廣告中的經典Z Pose，可愛魅力大噴發。渡邊直美說因為愛跳舞、常流汗，因此會特別留意自己有沒有臭臭的，但是問到她來台灣最想吃什麼，她卻選了最臭的臭豆腐，還說一定要搭台式泡菜才是絕配。

渡邊直美說，日本人很有禮貌，就算聞到別人身上的異味也不會主動說，以她自己來說，在工作時因為汗臭味被別人調侃還好，但如果約會時臭臭的就會很害羞，連續兩年代言Biore蜜妮排汗爽身淨味劑Z的她也很愛用，尤其最新的噴霧型不僅全身能用，就連腳底也能噴。

在記者會現場，渡邊直美與3位粉絲共同演繹在路上招計程車、上課舉手發問、揮手打招呼等3種舉手後卻聞到腋下異味的情境劇，她不僅大辣辣抬手秀腋下，還用不太標準的國語大喊「老蘇」，相當搞笑。