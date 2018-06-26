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內政部審議通過社子島都計 林欽榮期許：明年中動工

2018-06-26 19:03聯合報 記者張世杰╱即時報導

社子島禁建48年，北市府推「生態社子島」開發案，今天內政部都委會通過都市計畫，並提出3項附帶決議；台北市副市長林欽榮今天下午舉行記者會，對於3項附帶決議，他表達欣然接受，並允諾市府一定落實「戶戶安置」，林也有感而發的說，過去3年一路走來備極辛苦，市府各單位將加緊腳步，等待半世紀的社子島，期盼在明年中動工。

社子島開發案，分成都市計畫、區段徵收、防洪計畫、環境影響評估等4大項；其中，社子島都市計畫，今天進入內政部都委會大會，市長柯文哲親自率隊懇託，最後全案修正通過。

林欽榮表示，今天社子島都市計畫修正通過，他心中放下一塊石頭，至於內政部3項附帶決議，包括做好聚落保存、落實戶戶安置、區段徵收計畫審議前要辦聽證，他欣然接受，並宣佈未來社子島專案辦公室規模將擴大，在地工作站派駐人力將增加。

事實上，前市長郝龍斌任內曾規劃「台北曼哈頓」社子島開發計畫，由於2000萬噸土方，造成嚴重環境破壞，遲遲無法通過環評，最後無疾而終；根據柯文哲推動的「生態社子島」，需500萬噸土方，並規劃將近80公頃綠地，社子島公共設施比例約47.85%， 人均公園綠地27.3平方公尺。

至於外界關注的拆遷安置，林欽榮表示，社子島登記4228戶，人口約計1萬1135人，市府將興建4500戶專案住宅，7成用於承購、3成提供承租，此外，針對無屋無地的居民，享有租金6折、最久可租12年的條件。

林欽榮強調，以往區段徵收「把人掃地出門」的詬病，他不能接受，社子島也不應該發生，所以採取「分期分區」開發方式，就他瞭解沒有人反對開發，但要的合理的拆遷補償，市府聽到了，也會「從優從寬」，並在「合理情況」原則進行。

林欽榮有感而發的說，社子島從民國59年禁建以後，居民生活條件不佳，社子島猶如「一個城市、兩個世界」，連最起碼的超商7-11都沒有，過去3年市府一路走來備極辛苦，社子島作為台北市最後一片處女地，應該給予重生的機會。

媒體詢問社子島開發期程，林說，他希望社子島4大程序，在今年底有一定程度的完成，明年報給內政部，希望明年中，讓等待半世紀的社子島開始動工，這是他的期待；林也強調，不要寫成政策買票，他不負責選舉，只是努力做這件事。

社子島禁建48年，北市府推「生態社子島」開發案，今天內政部都委會通過都市計畫，並...
社子島禁建48年，北市府推「生態社子島」開發案，今天內政部都委會通過都市計畫，並提出3項附帶決議；台北市副市長林欽榮今天下午舉行記者會。記者張世杰／攝影
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社子島林欽榮內政部
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