高醫大選代理校長遭質疑違法 董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



高雄醫學大學校長劉景寬將於6月30日屆滿任期，董事會上月底以臨時動議通過現任副校長楊俊毓擔任代理校長，但該人事案報到教育部後，回函卻是「已悉」而非「核准」，要求教育部重新發函並介入處理。對此高醫大董事會回應， 遴選校長及選擇代理校長係依私校法及董事會組織章程所規定，一切均合於規定。

高醫大校長遴選風波不斷，董事會通過現任副校長楊俊毓擔任代理校長，報請教育部卻未被核准，備受議論。時代力量立委黃國昌今天召開記者會指出，過往教育部發函給私校都是「核准」，沒人寫「已悉」，高醫校友與學生代表均質疑，代理校長在遴選過程嚴重違法，要求教育部應重新發函、介入處理。

財團法人私立高雄醫學大學董事會晚間也發出聲明表示，遴選校長及選擇代理校長係私立學校法、及本會所設高雄醫學大學組織章程所規定為高醫董事會權責，一切合於規定。 依既有法令及章程規定，現任劉景寬校長的任期至6月30日止，目前並無任何理由得以續任。

董事會也指出，遴選過程一向恪遵國家法律與規定，若私校法有修改，也將與全國所有私立學校一起遵照其精神調整相關作業；但在法律未修改之前，一概依法行事。 此外，董事會已在3月22日依法依章完成3位董事補選，並報請教育部核准，目前仍待教育部正式核定。