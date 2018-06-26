孩童流連娃娃機 家扶：家長多陪伴

2018-06-26 18:56 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



家扶基金會公布，有7%孩童深夜10點還逗留夾娃娃機店內，確有安全疑慮。（photo by藍苡瑄／台灣醒報） 分享 facebook 「有4%兒少每天都玩夾娃娃機，有7%孩童深夜10點逗留夾娃娃機店內，其中8%還曾在店內被騷擾、起爭執等。」家扶基金會執行長何素秋26日出席「兒童保護觀念與態度調查」記者會時，呼籲家長多陪小孩。出席的暖暖蛇中小學親子共學團家長王岢鈺將娃娃機融入課程，她說，「讓小孩透過遊戲摸索，家長正確引導跟陪伴，可正確建構認知與控制誘惑。」

據統計，目前全台有45萬台夾娃娃機店。調查顯示，有4%兒少每天都玩夾娃娃機，所以家扶基金會特別探討這項問題，花約1個月邀7至18歲兒少填寫網路問券，蒐集1800多份，家扶社會工作處長周大堯表示，「一周去4天以上兒少約有6%，7%在深夜10點逗留店內，19%有看到感到不舒服物品，5%則是遇到騷擾或是客人吵架等。」

遊戲機法律嚴格

「台灣商用遊戲機是審核最嚴格的國家。『電子遊戲場業管理條例』規範若商品有猥褻、或是讓人感到不舒服物品，可以撤銷業者執照。」中華民國商用電子遊戲機產業協會輔導理事長歐哲文表示，若擔心孩童深夜逗留娃娃機店，業者或是鄰居都可以主動關心通報，或是業界召開公聽會說明，他表示，夾娃娃其實對孩童腦力統合能力有幫助，重點在於管控要做好。

「夾娃娃流行與台灣低薪有關，又稱為末端經濟，長期低薪時，民眾花50元以下就能有小確幸。」媒體人劉佩修建議，必須中性看待這項遊戲，因為它能成為年輕人最低成本的創業投資，租機台兼差增加收入，重點在於父母如何引導小孩正確金錢觀，遊戲不該侵蝕其他款項金額。

遊戲融入課程

王苛鈺讓小孩參加在家自學團體，租夾娃娃機，並在臉書上募集其他人捐娃娃。將遊戲中爪力、商品金額設定、商品陳設等融入課程，他們花2個月左右時間嘗試，她說，「家長可以透過引導跟陪伴，不要限制孩童。課後問小孩為何有人花50元沒夾到娃娃，還想繼續投到70元保證取物，小孩透過經驗回應，這就是人性，讓我們很感動。」

「玩夾娃娃機這件事本身並不壞，能增加孩童創意與統合能力，但仍需要家長對孩童多點關心，」何素秋說，有4%兒少一周玩夾娃娃機4天以上，甚至花超過50元或是其午餐錢等，有成癮傾向。還有7%孩童深夜10點還逗留店內，業者可透過監視器撥打113保護專線或是左右鄰居提醒。儘管法規嚴謹，但政府必須更加強執行監督。

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