親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

福建贈方志 馬英九直言：釣魚台是中國的

孩童流連娃娃機 家扶：家長多陪伴

2018-06-26 18:56台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

家扶基金會公布，有7%孩童深夜10點還逗留夾娃娃機店內，確有安全疑慮。（phot...
家扶基金會公布，有7%孩童深夜10點還逗留夾娃娃機店內，確有安全疑慮。（photo by藍苡瑄／台灣醒報）
分享
「有4%兒少每天都玩夾娃娃機，有7%孩童深夜10點逗留夾娃娃機店內，其中8%還曾在店內被騷擾、起爭執等。」家扶基金會執行長何素秋26日出席「兒童保護觀念與態度調查」記者會時，呼籲家長多陪小孩。出席的暖暖蛇中小學親子共學團家長王岢鈺將娃娃機融入課程，她說，「讓小孩透過遊戲摸索，家長正確引導跟陪伴，可正確建構認知與控制誘惑。」

據統計，目前全台有45萬台夾娃娃機店。調查顯示，有4%兒少每天都玩夾娃娃機，所以家扶基金會特別探討這項問題，花約1個月邀7至18歲兒少填寫網路問券，蒐集1800多份，家扶社會工作處長周大堯表示，「一周去4天以上兒少約有6%，7%在深夜10點逗留店內，19%有看到感到不舒服物品，5%則是遇到騷擾或是客人吵架等。」

遊戲機法律嚴格

「台灣商用遊戲機是審核最嚴格的國家。『電子遊戲場業管理條例』規範若商品有猥褻、或是讓人感到不舒服物品，可以撤銷業者執照。」中華民國商用電子遊戲機產業協會輔導理事長歐哲文表示，若擔心孩童深夜逗留娃娃機店，業者或是鄰居都可以主動關心通報，或是業界召開公聽會說明，他表示，夾娃娃其實對孩童腦力統合能力有幫助，重點在於管控要做好。

「夾娃娃流行與台灣低薪有關，又稱為末端經濟，長期低薪時，民眾花50元以下就能有小確幸。」媒體人劉佩修建議，必須中性看待這項遊戲，因為它能成為年輕人最低成本的創業投資，租機台兼差增加收入，重點在於父母如何引導小孩正確金錢觀，遊戲不該侵蝕其他款項金額。

遊戲融入課程

王苛鈺讓小孩參加在家自學團體，租夾娃娃機，並在臉書上募集其他人捐娃娃。將遊戲中爪力、商品金額設定、商品陳設等融入課程，他們花2個月左右時間嘗試，她說，「家長可以透過引導跟陪伴，不要限制孩童。課後問小孩為何有人花50元沒夾到娃娃，還想繼續投到70元保證取物，小孩透過經驗回應，這就是人性，讓我們很感動。」

「玩夾娃娃機這件事本身並不壞，能增加孩童創意與統合能力，但仍需要家長對孩童多點關心，」何素秋說，有4%兒少一周玩夾娃娃機4天以上，甚至花超過50元或是其午餐錢等，有成癮傾向。還有7%孩童深夜10點還逗留店內，業者可透過監視器撥打113保護專線或是左右鄰居提醒。儘管法規嚴謹，但政府必須更加強執行監督。

【更多精采內容，詳見

夾娃娃機家扶基金會
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

錢、汚染、假房東 墾丁是這樣崩壞的

2018-06-26 13:38

騎進海天一色 時速20公里的風景最美好

2018-06-26 13:40

願景╱婆婆的感謝 讓照顧的媳婦有了前行力量

2018-06-26 19:12

台東拚觀光再出招 包下桃捷整列車廂形象廣告

2018-06-26 19:05

吸毒者心裡像石頭 毒蟲變反毒大使

2018-06-26 18:53

高醫大選代理校長遭質疑違法　董事會駁：合乎規定

2018-06-26 18:46

餵母乳是否能喝咖啡提神　醫師：不要超過5杯

2018-06-26 18:30

影／接自來水管洗腎 台大高層鞠躬致歉

2018-06-26 18:26

租賃契約全納管 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:16

影╱談阿里山森鐵復駛 管理處長：先有安全才有文資

2018-06-26 18:08

長者骨疼、頭暈愛注意 可能多發性骨髓瘤纏身

2018-06-26 18:07

高溫炎熱還繼續 大台北連3天36度

2018-06-26 17:32

影╱台鐵228座車站 今年底完成「光纖到站」

2018-06-26 17:32

北迴線隧道手機訊號差 台鐵年底解決

2018-06-26 17:14

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

再添死亡案例 出生16天男嬰因伊科11型腸病毒喪命

2018-06-26 16:09

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

中醫「冬病夏治」 養生有訣竅

2018-06-26 14:22

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

環保署加碼抗空汙 機車、柴油車加重罰則

2018-06-26 14:13

夾娃娃 7成兒少與父母分享成果

2018-06-26 14:13

遠航招25名空服 男性報考者變多

2018-06-26 14:09

男嬰染腸病毒 出生16天病逝

2018-06-26 14:09

阿里山森林鐵路今天試營運 明天恢復通車

2018-06-26 14:00

阿里山林鐵今起試營運 6/27恢復行駛

2018-06-26 14:00

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

國3中和交流道北上出口前 將開放大客車走路肩

2018-06-26 13:13

月騎自行車次數 通勤通學最高

2018-06-26 12:47

6成7孩子會分享夾娃娃的戰果 但逾四成家長反對孩子玩

2018-06-26 12:29

APP購物支付訂票超快速 會員個資恐遭駭客盜用

2018-06-26 12:26

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

中華郵政首度與外國郵政合作 共同主題各自發行郵票

2018-06-26 11:41

家扶基金會公布「兒童夾娃娃機經驗與調查」

2018-06-26 11:29
看更多

熱門文章

拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04

願景／照顧者：送媽媽去機構不得已 長輩說我殘忍

2018-06-25 20:50

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

願景／家戶變多家人卻少 未來在家安老恐成奢求

2018-06-25 21:06

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

願景／長照2.0居服公式化 論件計酬少了人味

2018-06-25 21:07

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

雙贏彩第107055期頭獎 1注中獎

2018-06-25 22:34

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

網傳2030年淘汰全部燃油車 環保署澄清

2018-06-25 20:25

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top