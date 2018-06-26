吸毒者心裡像石頭 毒蟲變反毒大使

2018-06-26 18:53 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



圖說：陳慧珠女士獲選法務部107年反毒有功人士。（photo by 陳慧珠臉書） 分享 facebook 「當初在監獄裡聽到聖歌，不知道為什麼，聽了就一直哭。」107年反毒有功人士獲獎人陳慧珠如此表示。陳慧珠曾是人人眼中的「女毒蟲」，吸食安非他命11年也戒了11年，最終靠基督信仰成為反毒大使。陳慧珠受訪表示，很多吸毒者想戒毒，但在監獄或社會外都很難戒毒，因為無法脫離原生環境，她呼籲，政府應建立更多中途之家，幫助重建吸毒者戒毒的信心。

「朋友看到我就像看到鬼一樣，媽媽罵我是垃圾，我就是沒有人要的孩子，連我都討厭自己！」陳慧珠聲音宏亮，講話充滿江湖味，談到她戒毒的轉捩點時表示，她出入監獄2次，在獄中她開始反省，出獄後要戒毒。後來，在獄中偶然接受牧師的教導，陳慧珠說，「我給我自己最後一次機會，要把毒戒掉。」信仰給了她很大的信心，反轉了她的人生。

陳慧珠表示，戒毒很難，監獄回籠率高，「有人會認識其他吸毒者、犯罪集團，越搞越大。」而且就算吸毒者出獄後，回到原生家庭，回歸吸毒朋友圈，很容易再次吸毒。她表示，吸毒者關越久越大條，越容易與社會脫節，要他們去謀生根本不可能，所以只能去偷去搶，最後又被抓回去關。

「政府應設置更多戒除煙毒酒癮的安置處所，目前中途之家、日光之家等機構的數量非常不夠。」陳慧珠說，這些場所能提供情緒撫慰，建立戒毒信心，並透過職訓，幫助更生人返回職場。她表示，很多吸毒者遇到困難，沒有解決情緒的管道，中途之家有專業人員可以提供協助。「就算是流氓還是會害怕社會，可能要四個月才能走出家裡。」更生人的思維，需要有人重新導正，並教導他們生存技能。

陳慧珠表示，她現在常會去監獄開導、演講，甚至今年出了一本書，要告訴更生人毒品可以戒。她常問吸毒者，「你希不希望未來你的孩子也吸毒？」、「你希望未來帶會客菜去監獄探望孩子嗎？」鼓勵吸毒者以身作則，趕快把毒癮戒掉。「吸毒的人心裡像石頭一樣硬，但是有信仰的反毒人士願意與不可愛的人一起成長。」

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