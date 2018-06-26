餵母乳是否能喝咖啡提神 醫師：不要超過5杯

2018-06-26 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



照顧寶寶是一場精神持久戰，不少媽媽都因為擔心餵母乳時，咖啡因會跑到嬰兒體內，所以不敢喝咖啡提神。醫師解釋，咖啡中的咖啡因確實可能排至母乳中，使寶寶煩躁，但媽媽只要一天攝取量不超過5杯（每杯咖啡因150毫克計，全天不超過750毫克），都是被允許的提神方式之一。

隨著對寶寶健康重視度增高，親餵母乳成為熱門話題，卻也為新手爸媽帶來許多忐忑與疑惑，根據國建署統計107年孕產兒諮詢專線前第一大熱門議題就是，媽媽們好奇餵母奶期間，到底可不可以吃藥、喝咖啡、喝酒。

台中榮民總醫院新生兒科醫師陳昭惠今天表示，咖啡中的咖啡因可能排至母乳中，寶寶喝了會產生煩躁情緒，所以她建議，媽媽一天咖啡因攝取量不要超過750毫克。

但她也提醒，每個寶寶的代謝率都有所不同，所以最重要的是媽媽要觀察寶寶反應，如果出現晚上不睡覺，或在排除其他因素後，寶寶出現愛哭鬧、難安撫的狀況，媽媽可能要減少自身的咖啡因攝取量。

關於餵母奶可不可以吃藥，陳昭惠說，一般常用的藥物分泌到乳汁的量很少，不容易對寶寶造成影響。如果哺乳媽媽還是會擔心，可以就醫時和醫師或藥師討論，選擇合適的藥物。

她提及，雖然酒精也會排至母乳中，但哺乳媽媽只要控制一天只喝一瓶350c.c.罐裝啤酒、不喝完酒馬上餵奶或擠乳，對寶寶就不會有什麼影響。但如果喝完酒馬上餵奶，可能暫時影響嬰兒行為，讓寶寶較煩躁，且吸吮奶量會減少。

她強調，若媽媽長期飲酒過量，不僅會影響奶水分泌，更會造成寶寶成長問題，例如因寶寶吸吮奶量變少，造成身材發展受限，錯失「一眠大一寸」的成長期，另外，嬰兒吸收酒精也會影響腦神經發展，進而導致學習發展遲緩等問題。

若新手爸媽在懷孕育兒期間遇到任何疑難雜症，國民健康署建議，可播打孕產婦免付費關懷專線0800-870-870，將有專業人員解惑，從孕前、孕期至產後照護、母乳哺育指導等議題都可諮詢。