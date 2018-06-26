影／接自來水管洗腎 台大高層鞠躬致歉

2018-06-26 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



台大醫院爆發加護病房洗腎接錯管事件，但上周六消息傳出，院方高層神隱四天，直到今天(26日)才首度召開記者會說明，除了鞠躬向受影響病人及家屬致歉，也解釋有6名病患受影響，雖然其中2人在2周後不幸往生，但院方初步認定與接錯事件無關，也會對犯錯的護理師再輔導，不過台大也表示，如果北市衛生局調查後，認為死因與此事件有關，院方會負起責任。

台大醫院發言人王亭貴：「向這個事件受到影響的病人跟家屬致上最誠摯的歉意。」

台大醫院爆發洗腎接錯管事件消息曝光4天後，院方高層終於召開記者會鞠躬致歉，並解答外界疑問。

台大醫院發言人王亭貴：「這位護理師實際上是資深的，那他這次是第二次進入加護病房，那第一次的時候可能剛好有同仁在旁邊，那第二次等於是這樣可能才產生這樣錯誤，沒有想像那麼熟悉。」

台大表示，這名護理師是在5月25號值班工作過程曾處理6位病人的洗腎，但她把洗腎機的RO逆滲透水接成自來水，等於錯了6次，直到接班的小夜班護理師發現才通報。台大表示，事後對病人進行血液培養，並沒有人受到細菌感染。台大醫院發言人王亭貴說：「只要台大醫院是有過錯的，是有因果關係的，我們目前認為是沒有，那我們一定負起全部責任。記者朋友一定質疑說，我們球員兼裁判，不過現在北市衛生局也來調查了。」

但不幸的是這6名病患，有兩人出院，2人還在台大治療，但有兩人不幸死亡，台大也表示已把管線改成防錯裝置

確保病人安全。台大醫院發言人王亭貴解釋，「那就是所謂的一種防錯裝置，保證不會有接錯的情況，我們也對相關人員進行再教育。」