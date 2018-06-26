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影╱談阿里山森鐵復駛 管理處長：先有安全才有文資

2018-06-26 18:08聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

阿里山森林鐵路今年1月18日至2月25日接連4起出軌意外，台鐵局阿里山森林鐵路管理處長林治平說，森鐵出軌成因複雜，不見得是保養不利，人為操作錯誤也會造成事故，經確認，4次出軌都導向是輪軌介面問題，「這其實是可以預防的」。

「雖然無法做到100分，但絕對安全無虞」林治平說，森鐵停駛近3個月來，從技術、管理、設備三方面做檢討，包括路基強化、員工教育訓練等，經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供建議，復駛前經過層層把關，交通部認為檢討改善已經到位，同意在本月27日復駛。

「先有安全，才有文資」林治平說，鐵路領域是技術及勞力密集的產業，人才是最重要資產，經營權移轉或多或少造成人心浮動，站在照顧員工立場，希望能保持原有的福利待遇，讓熟悉這個場域的員工可以安心工作，團隊無縫接軌，永續維持森鐵運作。

林治平坦言，從經濟角度，森鐵營運是不合算的，但站在文資角度，阿里山森鐵路線的特殊性、歷史性、自然景觀都相當珍貴，是一條非常有故事的鐵道。

林治平在台鐵服務32年，104年至106年間擔任森鐵處副處長、處長，後來擔任台鐵局副總工程司，今年初森鐵出軌意外頻傳，林治平3月31日又被找回森鐵「救火」。

阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供...
阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供建議，復駛前經過層層把關，交通部認為檢討改善已經到位，同意在本月27日復駛。圖／深海魚提供
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阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供...
阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供建議，復駛前經過層層把關，交通部認為檢討改善已經到位，同意在本月27日復駛。圖／深海魚提供
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阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供建議，復駛前經過層層把關，交通部認為檢討改善已經到位，同意在本月27日復駛。圖／台鐵提供
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阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供...
阿里山鐵經過三次震動檢測，鐵路局、交通部專家全面履勘檢查，也邀請日本軌道專家提供建議，復駛前經過層層把關，交通部認為檢討改善已經到位，同意在本月27日復駛。圖／深海魚提供
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阿里山森鐵處長林治平在台鐵服務32年，104年至106年間擔任森鐵處副處長、處長...
阿里山森鐵處長林治平在台鐵服務32年，104年至106年間擔任森鐵處副處長、處長，後來擔任台鐵局副總工程司，今年初森鐵出軌意外頻傳，林治平3月31日又被找回森鐵「救火」。記者王慧瑛／攝影
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森鐵阿里山台鐵
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