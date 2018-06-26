台灣7團隊 前進外亞維儂及愛丁堡

2018-06-26 18:17 中央社 台北26日電



文化部今年徵選7組表演藝術團隊參加法國外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節台灣季，演出內容包括舞蹈、戲劇、布袋戲與馬戲，透過表演藝術團隊，作為台灣文化外交利器。

法國外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節為國際重要大型藝術節慶，每年吸引數十萬藝術愛好者及專業人士前往觀賞，也成為劇團競演、專業社群交流及劇院挑選節目的重要舞台。

文化部經由公開徵件，今年各有4組團隊獲選參與「外亞維儂藝術節」與「愛丁堡藝穗節台灣季」，當中蒂摩爾古薪舞集雙料入選，將接連參與兩地的藝術季。

法國外亞維儂藝術節將於7月6日至29日舉辦，參與外亞維儂藝術節的台灣團隊，包括蒂摩爾古薪舞集「Varhung－心事誰人知」、真快樂掌中劇團「孟婆‧湯」、方式馬戲「距離」將於絲品劇院演出；與文化部長期合作的CDC-Les Hivernales編舞發展中心，將演出張婷婷獨立製作的「既視感」。

愛丁堡藝穗節將於8月3日至27日舉行。參與愛丁堡藝穗節台灣季的戲劇演出，包括身聲劇場「在自己的房間」、阮劇團「家的妄想：李爾王」，將在改建自古老獸醫院的Summerhall演出。舞蹈演出則有蒂摩爾古薪舞集「Varhung－心事誰人知」、長弓舞蹈劇場「Bon 4Bon」，將於蘇格蘭政府支持的國家現代舞蹈中心DanceBase演出。

文化部期待表演團隊在近月的演出中有優秀表現，將台灣的文化軟實力帶進全世界，並與各國藝術專業人士與藝術團體建立良好關係，爭取後續邀演機會，耕耘國際市場。