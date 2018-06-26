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移居台灣20年怨經濟無長進 頂級飯店大廚失望回香港

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搭華信遊台東 機加酒4,700元有找

2018-06-26 17:44經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

配合台東熱氣球嘉年華的來臨，華信航空與台東桂田喜來登酒店攜手，推出「手牽手一同遊台東」合作方案，帶大家一同到台東旅遊，超值又歡樂。搭乘華信航空班機由台北到台東、入住知名台東桂田喜來酒店，機票加住宿2天1夜只要4688元起。華信航空以104人座E190豪華噴射客機執行台北-台東飛航任務，每天早晚來回2班，周日更增為3班，飛時只要短短50分鐘，相當快捷便利。

華信航空總經理曹志芬表示：「為體貼搭乘台東-台北晚班機的旅客，即日起在華信航空台東飛往台北AE394 18:50的晚班機上，特別提供台東桂田喜來登酒店的『雙紅寶石養生麵包餅』，是專門為華信航空東-北晚班機旅客量身訂作的。」

養生麵包餅乃嚴選台東在地食材，由純淨無汙染的初鹿鮮奶，搭配台東極富盛名的雙紅寶石「洛神花」及「紅藜」，所精製而成外皮酥脆、口感十足，低糖少油的養生麵包餅。凡搭乘華信航空台東-台北AE394晚班機的旅客，就可在舒適客艙氛圍中，品嚐台東在地食材好滋味。

華信航空與台東桂田喜來登酒店聯名推出「手牽手一同遊台東」住宿套裝行程，即日起至2018年9月30日止，平日入住1泊2食每人每晚新台幣 4,688元起，包含華信航空台北-台東來回機票、台東桂田喜來登酒店豪華客房住宿一晚、早餐及晚餐，又可享受酒店內游泳池、健身房及三溫暖等設備，讓旅客渡過最輕鬆浪漫的台東假期。

台東桂田酒店座落在台東市中心，19層樓的建築體成為台東新地標。館內內含簡約低調之各式房型共290間客房，為提升飯店質感，於2016年與喜來登(Sheraton)進行品牌合作，更名為｢台東桂田喜來登酒店｣（Sheraton Taitung Hotel），成為東台灣知名國際級酒店。

華信航空總經理曹志芬（右2）出席「手牽手一同遊台東」記者會。華信航空／提供
華信航空總經理曹志芬（右2）出席「手牽手一同遊台東」記者會。華信航空／提供
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華信航空與台東桂田喜來登酒店攜手，推出「手牽手一同遊台東」合作方案。華信航空／提...
華信航空與台東桂田喜來登酒店攜手，推出「手牽手一同遊台東」合作方案。華信航空／提供
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台東華信喜來登
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