影╱台鐵228座車站 今年底完成「光纖到站」

2018-06-26 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



台鐵行車調度仰賴無線電話系統聯繫，但受到地形限制常會於橋樑、轉彎處出現死角，去年核定的前瞻計畫「台鐵電務智慧化提升計畫」耗資306.1億，其中18.6億將建置台鐵228站環島光纖，台鐵預計今年底完成，2021年將進一步取代舊有銅纜，全面達到100G環島光纖網路；未來也可輔助台鐵第四代票務系統，讓台鐵旅客訂票更快速。

行政院去年核定的前瞻計畫預計耗資306.1億元推動8年期「台鐵電務智慧化提升計畫」，針對電力、號誌、電訊及中央行車控制系統等4大基礎設施著手。預估計畫完成後，號誌系統故障率下降40％、一年減少160起故障，電車線斷線率下降60％，準點率將從96.3％提升至96.8％。

台鐵電務處長陳瑞聰表示，台鐵通訊傳輸近年已由傳統「高遮蔽銅纜」全面進化至光纖傳輸，使台鐵骨幹通訊系統具備新世代高傳輸速率、高容量且環保節能，2003陸續完成環島年光纖通訊基礎建設，建置環島同步光纖傳輸（SDH）系統，但目前只設於台北等54個大站。

陳瑞聰說，因應台鐵新一代的中央行車控制號誌、電子聯鎖、電力遙控、平交道錄影監視系統、全台各站錄影監視系統、電力中性區間錄影監視系統、第四代票務系統與行車調度無線電話等系統頻寬需求，舊有通訊傳輸系統以無法滿足需求。

陳瑞聰表示，台鐵今年底前將率先完成全台228座車站「環島到站（Fiber To The Station）」系統建置，並規劃於110年完成全台軌道路線雙環雙路的96芯光纖電纜，取代舊有銅纜並汰除芯數不足的光纜，同時建置100G新一代環島光纖，除可使無線系統零死角，保障員工安全、降低事故率，也可提升號誌電子連鎖、電子遙控等功能。