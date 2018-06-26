租賃契約全納管 保障300萬租屋族

2018-06-26 18:16 台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導



內政部次長花敬群（右）26日說明「租賃住宅市場發展及管理條例」實施重點。（photo by楊蕓\台灣醒報） 分享 facebook 「政府將全面納管租屋契約，房東將不可再超收電費、多收押金！」攸關全台300多萬租屋族的「租賃住宅市場發展及管理條例」將於27日正式上路！內政部次長花敬群26日在記者會中表示，專法將建立「包租代管」為許可行業，由專業經營者向房東承租或代為管理房屋，協助房東處理如點交、收租與押金管理、日常修繕維護及糾紛協調處理等大小事。

全面納管租屋契約

「租賃專法是台灣史上讓租屋體系進入專業化、產業化的重要一步。」內政部次長花敬群指出，台灣目前約有100萬戶家庭、以及26萬的青年、學生以租屋作為主要的居住消費模式，總計超過300萬人，很多房東年紀大或沒有具備經營管理能力，管理起來相當辛苦，因此租賃專法的核心目的，就是希望讓租屋成為民眾正常、安定的居住選擇。

花敬群進一步說明，專法上路後，租屋契約將全面納管，強化房東與房客間的權利義務關係，內政部針對住宅契約、包租契約、轉租契約，都會訂定契約範本，包括租賃條例明定押金不得超過2個月，並在租約消滅時有退還押金的保障；房東應說明負責修繕項目與責任、水電費負擔方式，以及房客惡意遲繳租金的處理方式等。

他以實務上常見的「超收電費」為例，花敬群說，我們常會遇到有些房東故意把電費訂很高，可能一度6塊、甚至10塊，未來內政部都會加以管制，例如「只要收取超過台電所訂的夏季最高電費，即使寫在契約書中也不算數，房東只能收取台電規範的電價，避免房東有『賣電』的行為。」

建立包租代管制

專法的另一大變革就是建立「包租代管」制度。花敬群說明，租賃住宅服務業屬於專業的許可行業，「包租業」由專業經營者向房東承租房屋，再轉租管理，擔任「專業二房東」的角色；「代管業」則由專業經營者代為管理租屋，協助房東處理租賃大小事，同時也建立租賃住宅管理人員專業證照制度，提供如房屋點交、收租與押金管理、日常修繕維護及糾紛協調處理等服務。

花敬群透露，已經有3家日本大型租賃服務公司有意進軍台灣租賃市場，「這表示我們做了對的事、有價值的事，使國外廠商有興趣來台灣投資」，他也宣布，內政部將與國內有意願執行包租代管的業者，預計在8月時組團赴日本交流、吸取經驗。

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