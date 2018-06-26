親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

五楊高架追撞車禍！貨車疑爆胎從7樓高摔落 駕駛乘客受傷

她世足賽彩票中獎開心拍照發網 隔天去兌獎竟被盜領

高溫炎熱還繼續 大台北連3天36度

2018-06-26 17:32台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導

中央氣象局26日對大台北、花蓮發橙燈高溫警示，高雄地區發黃燈警示。（翻攝自中央氣...
中央氣象局26日對大台北、花蓮發橙燈高溫警示，高雄地區發黃燈警示。（翻攝自中央氣象局）
分享
未來一周天氣高溫炎熱，大台北、花蓮高溫可能連續3天達36度，是橙燈警示；高雄地區可能連續2天達36度，是黃燈警示，中央氣象局預報員林定宜26日受訪時表示，未來一周各地約32至35度，26、27日在南部地區有波動，帶來不定時降雨，其他地區則要防範午後局部短暫雷陣雨。

「26、27日大台北達36度高溫，中部35度，南部33度，」林定宜說，各地氣溫都達32至35度。氣象局從15日起，達36度就會發布高溫資訊，前一天下午5點發布隔日高溫示警燈號，提醒民眾注意高溫，現在台灣附近沒有熱帶性低氣壓生成，天氣主要受太平洋高壓影響，全台高溫炎熱、午後熱有對流，並降下午後雷陣雨。

「26、27日各地天氣晴朗，中午前後紫外線大多為危險級，大台北高溫將升至36度以上，」氣象專家吳德榮26日在「三立準氣象，老大洩天機」專欄中表示，之後28、29日太平洋高壓減弱，大氣的不穩定度提高，午後對流範圍會逐漸擴大。天氣風險公司總監賈新興則於25日在臉書發文，「梅雨季結束換颱風季，夏季的天氣型態主角有太平洋高壓和颱風這兩個。」

「以定義來說六月過完後梅雨季結束，現在鋒面也逐漸移到長江淮河一帶，影響台灣機率較小，漸漸進入夏季的天氣型態，」林定宜表示，氣象局提醒，民眾出門注意防曬、多補充水分，注意午後雷陣雨，出門必須攜帶雨具。

【更多精采內容，詳見

高溫氣象局
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

錢、汚染、假房東 墾丁是這樣崩壞的

2018-06-26 13:38

騎進海天一色 時速20公里的風景最美好

2018-06-26 13:40

影╱台鐵228座車站 今年底完成「光纖到站」

2018-06-26 17:32

北迴線隧道手機訊號差 台鐵年底解決

2018-06-26 17:14

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

再添死亡案例 出生16天男嬰因伊科11型腸病毒喪命

2018-06-26 16:09

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

未足額提撥舊制勞工退休金 勞動部今年開罰16件

2018-06-26 15:51

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

中醫「冬病夏治」 養生有訣竅

2018-06-26 14:22

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

環保署加碼抗空汙 機車、柴油車加重罰則

2018-06-26 14:13

夾娃娃 7成兒少與父母分享成果

2018-06-26 14:13

遠航招25名空服 男性報考者變多

2018-06-26 14:09

男嬰染腸病毒 出生16天病逝

2018-06-26 14:09

阿里山森林鐵路今天試營運 明天恢復通車

2018-06-26 14:00

阿里山林鐵今起試營運 6/27恢復行駛

2018-06-26 14:00

1天5包菸父癌逝 不讓母流淚子戒菸成功

2018-06-26 13:43

國3中和交流道北上出口前 將開放大客車走路肩

2018-06-26 13:13

月騎自行車次數 通勤通學最高

2018-06-26 12:47

6成7孩子會分享夾娃娃的戰果 但逾四成家長反對孩子玩

2018-06-26 12:29

APP購物支付訂票超快速 會員個資恐遭駭客盜用

2018-06-26 12:26

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

中華郵政首度與外國郵政合作 共同主題各自發行郵票

2018-06-26 11:41

家扶基金會公布「兒童夾娃娃機經驗與調查」

2018-06-26 11:29

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

果汁、醋等酸飲別再裝進銅杯 可能會讓你中毒！

2018-06-26 09:54

小心！突然會喘 原來是辦公室坐太久

2018-06-26 09:41

寶咔咔、真魷味的紋路與造型怎麼來？一解「卡滋」秘密

2018-06-26 09:38

音樂教授捐30首靜思語歌曲 大林慈院全球首唱

2018-06-26 09:15

西藏15日全覽破盤 早鳥全含價10萬有找

2018-06-26 08:42

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50
看更多

熱門文章

拍板！台灣獼猴等8種保育類動物 降為一般類

2018-06-25 20:04

願景／照顧者：送媽媽去機構不得已 長輩說我殘忍

2018-06-25 20:50

60吋電視剛買完降價近5千 好市多直接退差價「揪感心」

2018-06-26 11:33

重大醫療疏失 台大證實2死但與接錯管無關

2018-06-26 15:20

願景／家戶變多家人卻少 未來在家安老恐成奢求

2018-06-25 21:06

只花324元…好市多輪胎保固超佛心？ 網友：其實賺翻了

2018-06-26 13:23

能開吃獼猴了？ 林務局：錯誤觀念 最高罰30萬

2018-06-25 22:48

小七店員一做13年 她月入34K被男友嫌丟臉

2018-06-26 14:38

加速汰換老舊烏賊車 環保署今公布更嚴格排放標準

2018-06-26 12:19

做事又快又好！最受主管青睞的5大生肖

2018-06-26 09:43

果真最美的風景！亞洲旅客對台印象 安全有人情味

2018-06-25 20:13

金石堂城中店熄燈 重南另一家書店執意堅守「城市最美風景」

2018-06-26 07:41

願景／長照2.0居服公式化 論件計酬少了人味

2018-06-25 21:07

一天跑廁所8次頻尿好困擾 醫生：少喝咖啡鍛鍊膀胱肌

2018-06-26 12:00

手機約炮 專家呼籲做愛「前」投藥避愛滋

2018-06-26 10:35

今日星座運勢／雙子 樂觀面對任何事 計畫易生變

2018-06-26 00:00

健康名人堂／挑戰質子治療 值得醫界反思

2018-06-26 00:52

汗水不沾鍋！ 為何世足南韓門將始終有張幼咪咪的臉？

2018-06-26 11:00

富邦產大數據：男女最危險駕駛都是天蠍座

2018-06-26 10:15

心情點滴／那滋味，是痛快

2018-06-26 06:00

神算男大生踢鐵板賠10萬 跟賭網友要求老闆道歉

2018-06-26 13:48

防老妙方／我和媽媽的午夜約會

2018-06-26 06:00

為愛飛翔和火拚 觀賞獨角仙的秘境在這裡

2018-06-26 07:50

台北、花蓮、高雄都發高溫燈號 吳德榮告訴你為什麼

2018-06-26 07:53

保育類動物 台灣獼猴除名

2018-06-25 23:50

護理師第2次進加護病房 接錯管至少1天後才發現

2018-06-26 16:01

法鼓山副住持果暉法師將接第六任方丈 果東方丈退位

2018-06-26 16:55

梅根粉底7月開賣 Dior專業後台彩妝未上市先轟動

2018-06-25 21:54

今天氣晴朗各地高溫炎熱 注意防曬

2018-06-26 05:08

老男人最怕這個病 骨痛到極點失去活下去勇氣

2018-06-26 12:07

想捧金飯碗機會來了 兆豐、華銀徵才起薪最高44K

2018-06-26 14:04

9成旅客回憶是「吃」 吃貨旅遊榜東京排第2！

2018-06-26 08:41

雙贏彩第107055期頭獎 1注中獎

2018-06-25 22:34

網傳2030年淘汰全部燃油車 環保署澄清

2018-06-25 20:25

美味記憶／狗母魚鬆

2018-06-26 06:00

沒機會回家 小男嬰染腸病毒16天病逝

2018-06-26 14:10

蔡政府斷了虱目魚西進路？ 漁業署：是價格談不攏

2018-06-26 14:21

虐獼猴、吃山羌…最高可罰30萬

2018-06-26 00:24

新測量法研究證實 吃太鹹會得心臟病

2018-06-25 18:17

森鐵明復駛 人車爭議仍未解

2018-06-26 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top