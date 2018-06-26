高溫炎熱還繼續 大台北連3天36度

2018-06-26 17:32 台灣醒報 記者藍苡瑄╱台北報導



中央氣象局26日對大台北、花蓮發橙燈高溫警示，高雄地區發黃燈警示。（翻攝自中央氣象局） 分享 facebook 未來一周天氣高溫炎熱，大台北、花蓮高溫可能連續3天達36度，是橙燈警示；高雄地區可能連續2天達36度，是黃燈警示，中央氣象局預報員林定宜26日受訪時表示，未來一周各地約32至35度，26、27日在南部地區有波動，帶來不定時降雨，其他地區則要防範午後局部短暫雷陣雨。

「26、27日大台北達36度高溫，中部35度，南部33度，」林定宜說，各地氣溫都達32至35度。氣象局從15日起，達36度就會發布高溫資訊，前一天下午5點發布隔日高溫示警燈號，提醒民眾注意高溫，現在台灣附近沒有熱帶性低氣壓生成，天氣主要受太平洋高壓影響，全台高溫炎熱、午後熱有對流，並降下午後雷陣雨。

「26、27日各地天氣晴朗，中午前後紫外線大多為危險級，大台北高溫將升至36度以上，」氣象專家吳德榮26日在「三立準氣象，老大洩天機」專欄中表示，之後28、29日太平洋高壓減弱，大氣的不穩定度提高，午後對流範圍會逐漸擴大。天氣風險公司總監賈新興則於25日在臉書發文，「梅雨季結束換颱風季，夏季的天氣型態主角有太平洋高壓和颱風這兩個。」

「以定義來說六月過完後梅雨季結束，現在鋒面也逐漸移到長江淮河一帶，影響台灣機率較小，漸漸進入夏季的天氣型態，」林定宜表示，氣象局提醒，民眾出門注意防曬、多補充水分，注意午後雷陣雨，出門必須攜帶雨具。

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