強化雙向轉診 彰基和基層醫療院所合作

2018-06-26 17:08 中央社 彰化26日電



彰基醫院今天舉辦「彰基醫療航艦、齊力精準啟航」記者會，宣示響應分級醫療政策，將與縣內415家醫療院所合作，強化雙向轉診，讓民眾就醫轉診更方便。

彰化基督教醫醫院今天在彰基醫療大樓，舉辦「彰基醫療航艦、齊力精準啟航」記者會，出席記者會的有彰化縣長魏明谷、衛生福利部中央健康保險署長李伯璋、彰基醫院院長陳穆寬等人。

魏明谷致詞時說，彰基醫院和縣內的415間的醫療院所、長照機構以及代檢院所等合作，配合健保署的政策，病歷資料上傳到雲端，患者可以透過雲端查詢自己的病歷，也可以提供給醫院，避免重複檢查；透過健保醫療資訊雲端查詢系統，落實雙向轉診制度。

李伯璋指出，健保醫療資訊雲端分享，讓病人在任何醫院做過的電腦斷層、核磁共振、胃鏡等檢查，在另一家醫院就診時，不用從頭做檢查或是回原來的醫院複製病例，直接從雲端調閱相關病歷資料，保障民眾健康更方便。

陳穆寬則說，彰基醫院和415家醫療院所合作，讓病人在接受治療後，能安心轉診到適合的診所治療，也能透過健康醫療資訊雲端查詢系統，省去重複檢查，讓病人的治療做到無縫接軌，如果病人需要的藥物，地區醫院或診所可能沒有，彰基也可以經由宅配送到病人家中，讓病人在健全的醫療網中得到照顧。