歌仔戲版「與神同行」 唐美雲新作「孟婆客棧」28日開張

2018-06-26 17:54 中央社 台北26日電



顧著追劇的孟婆、忙著選舉的閻羅王，還有為了救妹甘赴地獄的哥哥、死後仍惦念守護主人的貓咪。唐美雲歌仔戲團的新作「孟婆客棧」本週開張，劇情現代又新潮，顛覆傳統歌仔戲演出。

唐美雲歌仔戲團近年不斷在故事題材上尋求現代新創，像是「螢姬物語」碰觸了多元成家、婚姻平權議題；「春櫻小姑-回憶的迷宮」處理了老人失智、婆媳關係，作品也屢獲傳藝金曲獎肯定。

這次「孟婆客棧」以喜劇為基底，人性化了素來陰森可怕的地獄世界，熱鬧新詮了孟婆湯與洗去記憶的投胎轉世意象，堪稱歌仔戲界的「與神同行」。劇中，以踏入陰間尋妹的書生席方平為主線，在調查妹妹死因的過程中，他遇見了溫暖愛追劇的孟婆、官官相護的城隍爺與閻羅王，也在經過重重考驗後，終於發現妹妹隱瞞的真相。

唐美雲說，本來在傳統歌仔戲的演出裡，陰間戲碼的場面就很熱鬧、套路也多，這次的劇本完全是原創，希望顛覆原本觀眾對陰間、孟婆的印象，「這裡是溫暖的所在，歡樂的地方，實際上，這裡也是人間的縮影，不捨離去的孝子、為愛癡迷的少女，還有兄妹情、人與動物之情」。

巧合的是，劇中的情殺情節、選舉橋段，正好呼應了當前的社會氛圍。唐美雲說，這個劇本是2年前就決定的，但似乎也正好應證了戲曲一直有的教化功能，「面對挫折、遺憾，我們該如何面對，然後包容、放下？這齣戲雖然笑鬧很多，但最後也是希望能帶著觀眾一起思考生命的意義」。

「孟婆客棧」將於6月28日至7月1日在台北城市舞台演出。