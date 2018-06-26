再添死亡案例 出生16天男嬰因伊科11型腸病毒喪命

2018-06-26 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今天發布新增1例新生兒感染伊科11型腸病毒併發重症死亡病例。但疾管署副署長羅一釣表示，目前疫情應已到達頂點，暑假開始後，各學校放假，小朋友間接觸減少，這波腸病毒感染疫情有平緩機會。

疾管署統計，今年已累積16例腸病毒併發重症病例，其中7例為新生兒。重症病感染型別分別為伊科病毒11型6例，克沙奇A4型、克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，克沙奇A9型、克沙奇A16型、克沙奇B2型及克沙奇B3型各1例。羅一均指出，今年共3例死亡，皆因伊科11型腸病毒併發重症致死，近4週社區檢出腸病毒型別也以伊科病毒11型為多。

疾病管制署醫師吳佩圜說，新增個案是一名東部新生男嬰，出生9天後因發燒轉入新生兒加護病房，之後陸續出現心跳加速、活動力降低、四肢肌張力弱等情形，發病一周後因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡。

吳佩圜表示，檢驗審查確認男嬰為伊科病毒11型感染併發重症，經衛生單位調查，男嬰出生後都待在醫院內，但醫院沒有其他疑似腸病毒病例，男嬰父母及醫護人員等接觸者也無疑似症狀，不排除是遭無症狀者傳染。

羅一均提醒，雖然學校放假了，但小朋友還是有機會在安親班中接觸其他人，因此，預防腸病毒的勤洗手還是要做確實。且雖然伊科病毒11型對大小孩的感染力較微弱，但大小孩可能會帶著病毒回家，所以照顧者一定要注意小哥哥姊姊們想和弟弟妹妹玩耍前，是否有記得消毒。